Общество

Плюшкины содержат в бишкекских квартирах по 50-60 животных — вице-мэр

Плюшкины содержат в бишкекских квартирах по 50-60 животных. Об этом на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и экологии сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

По его словам, в настоящее время известно более 20 адресов, где живут такие граждане и создают неудобства для соседей. Есть и частные дома, где содержат до 100 кошек и собак.

На заседании обсудили Правила содержания домашних животных.

Рамиз Алиев отметил, что документ устанавливает ограничение на содержание домашних животных.

В многоквартирных домах разрешается:

— одна собака с приплодом до 2-месячного возраста;
— две кошки с приплодом до 3-месячного возраста.

В частных дворах:

— три собаки с приплодом до 3-месячного возраста;
— три кошки с приплодом до 3-месячного возраста.

Депутат Эркин Бахтияров отметил, что в некоторых квартирах живут по 10 кошек, и у них «все чисто». Он спросил, что с ними будет.

«Я готов предоставить 10 адресов в Бишкеке, где содержатся в квартире больше 30-40 кошек. Меня поймут все соседи этого дома. Если бы ваш сосед содержал 40 кошек... Какими бы чистоплотными они ни были, это страшный запах, выгул в подъезде, шерсть... Мы не против, пусть содержат, но, мне кажется, для квартиры две кошки — однозначно достаточная норма», — сказал чиновник.

Депутат согласился с ним относительно 40 кошек, однако вместо ограничений он предложил прописать требование о соблюдении санитарных норм содержания животных.

Эркин Бахтияров также предложил исключить из проекта правил норму об отстреле кошек.

«Собак, я понимаю, надо уничтожать, они действительно на людей нападают, когда в стае, но кошки же толпой на людей никогда не нападают», — заметил он.

Читайте по теме
Правила для животных в Бишкеке: запреты, штрафы, отстрел

«Эта норма была и раньше», — подчеркнул вице-мэр.

Председатель комиссии Алымбек Бактыбеков передал представителям мэрии поступившие обращения граждан относительно проекта новых правил содержания животных.

«Если их зачитывать, то целый день будем сидеть. Вы должны изучить предложения и дать нам официальный ответ по ним. Любителей животных тоже много, мэрия должна четко определиться со своей позицией», — сказал он.

На заседании также прозвучало, что в Турции кошек «не трогают».

Напомним, летом 2025 года проект постановления Бишкекского городского кенеша «Об утверждении Правил содержания домашних животных и выпаса скота на территории столицы» вынесли на общественное обсуждение. Документ общественность раскритиковала.
