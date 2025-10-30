17:58
Разрешено ли в Бишкеке содержать лошадей и коров, рассказал вице-мэр

Вопрос содержания продуктивных животных в населенных пунктах, присоединенных к Бишкеку в рамках административно-территориальной реформы, подняли на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по ЖКХ, ТЭХ, транспорту, коммуникациям и экологии.

Председатель комиссии Алымбек Бактыбеков заметил, что на присоединенных территориях люди содержали скот, поскольку поблизости находились пастбища.

«Когда мы говорим о выгуле домашних животных, почему-то все думаем про микрорайоны и бульвар Эркиндик, но забываем о других районах города. Я знаю, что в Октябрьском и Ленинском районах люди содержат лошадей, коров. Мы их присоединили к городу и сравниваем с микрорайонами, где люди живут в квартирах. Вы их мнение учитывали?» — спросил нардеп.

Вице-мэр Рамиз Алиев отметил, что Правила содержания домашних животных и птиц в Бишкеке это регулируют.

По его словам, в проекте новых правил разрешается стойловое содержание продуктивных животных и птиц:

  • две коровы с молодняком до года или два бычка (было четыре бычка);
  • одна свиноматка с приплодом до трехмесячного возраста (было две);
  • 10 голов овец;
  • пять взрослых песцов;
  • 10 норок, кроликов, нутрий;
  • до 50 голов птицы (куры, утки, гуси).

«Все-таки это столица, и содержание большого количества крупного рогатого скота во дворах будет доставлять дискомфорт для горожан», — заметил чиновник.

«Я не призываю содержать или нет, я лишь прошу проработать вопрос. Вы прописали про коров, но забыли про лошадей. Знаю людей, которые их содержат. Как им быть? Подумайте об этом», — попросил Алымбек Бактыбеков.

Рамиз Алиев подчеркнул, что в настоящее время определены границы центральной деловой части города Бишкек, в пределах которых запрещено содержать продуктивных животных. Территория ограничена проспектом Жибек Жолу, бульваром Молодой Гвардии, улицами Боконбаева, Ибраимова.

Ранее сообщалось, что центральную часть предлагается расширить до следующих границ:

  • с севера — южная часть Большого Чуйского канала;
  • с юга — улицы Масалиева, Токомбаева;
  • с востока — улица Ауэзова;
  • с запада — улица Алыкулова.
