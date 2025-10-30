16:23
Общество

Изолятор временного содержания для животных намерены открыть в Бишкеке

Правила содержания домашних животных в Бишкеке обсудили на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии.

Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев озвучил основные моменты, которые муниципалитет предлагает утвердить:

  • запрет на организацию и пропаганду проведения зрелищных мероприятий, боев с собаками;
  • запрет на жестокое обращение с животными и птицами и их истязание;
  • организация хранилищ для помета и навоза на расстоянии не менее 15 метров от ближайших окон и дверей;
  • вывоз помета не реже двух раз в неделю (по действующему порядку — один);
  • введение обязательной регистрации домашних животных;
  • обеспечение тишины в квартирах, где имеются собаки, с 23.00 до 7.00 (сейчас такого требования нет);
  • запрет на прикорм бездомных собак и животных.

«Основной источник появления бродячих животных — не совсем хорошее отношение горожан к животным. Ошский рынок и его округа — основной источник бродячих животных. Каждые выходные на блошином рынке и вокруг базара реализуются различные животные, и если в воскресенье они не реализованы, то их просто выкидывают. Если горожанин решил завести домашнее животное, он должен обязательно регистрировать и вакцинировать его, проводить другие необходимые процедуры», — сказал Рамиз Алиев.

Он добавил, что горожане из благородных побуждений подкармливают бродячих животных, но это приводит к большому их скоплению на одном участке. «Яркий пример — животные около подвалов, прикормленные бомжами. Большая стая собак представляет опасность для горожан», — заявил вице-мэр.

Он добавил, что МП «Тазалык» поручено разработать механизм и внести предложение по строительству и содержанию временного питомника для потерявшихся животных. «Чтобы их не отстреливать, а собирать и передавать хозяину, если тот найдется. То есть создать некий ИВС для животных. В основном прежние правила содержания домашних животных остаются, некоторые положения исключили, в том числе длину поводка и вид намордника», — резюмировал Рамиз Алиев.

Напомним, летом 2025 года проект постановления Бишкекского городского кенеша «Об утверждении Правил содержания домашних животных и выпаса скота на территории столицы» вынесли на общественное обсуждение. Документ общественность раскритиковала.
