«Кыргызфильм». Дом, где рождается кино

Все причастные к киноиндустрии сегодня празднуют Международный день кино.

Кинокадры истории

В далеком 1895 году французы Луи и Огюст Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф». 22 марта того же года на конференции, посвященной развитию французской фотопромышленности, братья Люмьер представили публике первый фильм на большом экране «Выход рабочих с фабрики». Этот же фильм открыл знаменитый первый платный киносеанс в Париже 28 декабря 1895 года. Эта дата и утверждена как Международный день кино.

В нашей стране основой киноискусства и кинопромышленности является студия «Кыргызфильм». Днем рождения отечественного кино считается дата подписания указа о создании этой киностудии - 17 ноября 1941 года. Правда, сначала киностудия называлась «Фрунзенская студия кинохроники», в «Кыргызфильм» она была переименована позже.

В советское время на киностудии снималось около трех фильмов в год.

Здесь были экранизированы многие произведения Чингиза Айтматова. С их экранизации здесь начинали режиссерскую карьеру Лариса Шепитько («Зной»), Андрей Кончаловский («Первый учитель»). В дальнейшем на студии работали местные режиссеры Болотбек Шамшиев («Выстрел на перевале Караш», «Белый пароход», «Восхождение на Фудзияму», «Алые маки Иссык-Куля») и Толомуш Океев(«Красное яблоко», «Потомок белого барса»). Альгимантас Видугирис снял такие художественные фильмы, как «Мужчины без женщин», «Катастрофу не разрешаю», и немало документальных лент. С именами режиссеров Океева, Шамшиева и Видугириса связывают феномен «кыргызского чуда» - период расцвета киноиндустрии страны.

День сегодняшний

В настоящее время киностудия «Кыргызфильм» носит имя режиссера Толомуша Океева. О том, что происходит на киностудии сегодня, ИА «24.kg» рассказал ее главный редактор Баян Сарыгулов.

На встречу с ним я шла по узкой, с разбитым асфальтом улице Динары Асановой, которая упирается в ворота киностудии. На входе вежливо здоровается охранник и поздравляет с наступающим Новым годом. Культура здесь словно витает в воздухе. Скамейки не исписаны, стены чистые, по коридорам ходят опрятные люди в классической одежде, деликатно пропуская друг друга, несмотря на то, что места предостаточно.

Фото ИА «24.kg». В коридоре киностудии «Кыргызфильм»

В фойе в рамках висят увеличенные фотографии, сделанные на съемочных площадках, и большой портрет Толомуша Океева.

Фото ИА «24.kg». Кинорежиссер, имя которого носит киностудия, Толомуш Океев

Стоит скромно украшенная новогодняя елка. Кстати, по ней легко определить достаток и статус ведомства.

- Чем занимается главный редактор в киностудии? – спрашиваю Баяна Сарыгулова.

- Я отвечаю за творческую часть. К примеру, чтобы построить дом, сначала нужен проект. В кино мы пишем сценарий, это и есть проект будущего фильма. Если он снимается на государственные деньги, я от начала до конца курирую творческий процесс.

Фото ИА «24.kg». Главный режиссер киностудии «Кыргызфильм» Баян Сарыгулов

В киноиндустрии Баян Сарыгулов уже около 40 лет. Говорит, затянуло. Ведь по первому образованию он журналист.

«Все творческие люди относятся к той или иной гильдии, цеху, - рассказал режиссер. - Они все одаренные и интересные люди. К примеру, возьмем писателей. По своей природе они одиночки. Писателю, чтобы решить свою судьбу или выполнить миссию, никто не нужен. Он может купить бумаги, карандаши и написать произведение. В Союзе писателей условно триста одиночек. Все они сами по себе. Также и в Союзе художников и других творческих профессий. А в кино нет».

В кино один человек ничего не может. Толомушу Окееву нужны Суйменкул Чокморов, Кадыржан Кыдыралиев, Кадыр Омуркулов и другие. Коллективная природа творчества диктует другие законы человеческих взаимоотношений. Отсюда идет киношное братство. Таких человеческих взаимоотношений, как в кино, я нигде не встречал. Почему остался в кино. Баян Сарыгулов

Известно, что в советское время кино неплохо кормило. Сейчас кыргызское кино финансируется плохо. В штате огромной киностудии, оказывается, насчитывается 52 работника. Это охранники, уборщицы, бухгалтер, экономист, инженерно-технический персонал и прочие.

Творческих работников из штата вывели. Группу из режиссеров, операторов, ассистентов, художников и других набирают лишь на время съемок.

Киностудия имеет статус национального учреждения. И есть закон о кино, согласно которому киностудии должны выделять один процент от общего республиканского бюджета. Но и этих денег не выделяют, утверждают сотрудники «Кыргызфильма». А из тех, что выделяют, часть уходит на съемки фильмов, часть - на содержание и сохранение киностудии.

Сейчас киностудия выпускает по две полнометражные картины в год. Нередко эти фильмы производятся совместно с частными кинокомпаниями, как, например, фильм «Курманжан датка».

Этот фильм снят по государственному заказу совместно с кинокомпанией «Айтыш фильм».

Среди недавних работ, которыми киностудия может гордиться, «Коч», «Завещание отца», «Тунку кырсык». Эти фильмы получили немало кинонаград за рубежом. Один из лучших фильмов этого года «Кентавр» был снят при участии киностудии, но не на государственные деньги.

«Актан Арым Кубат после своей первой картины «Селкинчек», которая получила приз в Европе, был замечен европейскими продюсерами, которые сейчас финансируют его творчество. Киностудия ему помогает, только предоставляя какую-нибудь технику или реквизит», - рассказывает Баян Сарыгулов.

«Параллельное кино»

В последнее время многие стали сами снимать фильмы. Покупают камеру, вкладывают деньги и снимают на свой страх и риск. Кто-то потом окупает свои расходы, кто-то прогорает. Фильмы, снятые за пределами «Кыргызфильма», редактор киностудии называет параллельным кино.

По его мнению, качество у большинства этих фильмов оставляет желать лучшего.

Но среди этих смелых ребят обязательно появится кто-то амбициозный, талантливый, энергичный, который сможет сотворить какой-нибудь шедевр.

Нельзя отрицать, что «параллельное кино» выпускает и много хороших фильмов. Это доказывает сам рынок.

На съемках мультфильма

В одной из комнат и сейчас снимают мультфильм режиссер Данияр Абдыкеримов и аниматор Михаил Лебедев. На освещенном софитами двух огромных столах с декорациями целая куча кукол, камера, компьютер, на котором собирается отснятый продукт, рабочие инструменты и много всяких необходимых мелочей.

На одном столе устроена комната с картонными стенами. На другом - настоящий восточный базар. От этих декораций невозможно оторвать взгляд. На рынке овощные и ремесленные ряды. Маленькие прилавки с крошечными пластилиновыми фруктами и овощами приводят в восторг. Настолько они хорошо сделаны. Как настоящие.

По словам Данияра, декорации для мультфильма готовили два месяца, а куклы - три. Работа очень кропотливая и требующая особых данных.

«За целый день работы удается отснять 5–10 секунд мультфильма. В секунде 12 кадров. Все зависит от плана. С этого плана мы отсняли две секунды, но я его раскладывал целый час», - рассказывает Михаил.

Все, что снимается целый день, на экране проносится за считаные секунды. Вот такая беспощадная вещь – телевидение. Люди снимают картины годами, а зритель проглатывает их за час.

Отсняв сцену в комнате, Михаил начинает разбирать ее. На этом столе он будет делать новые декорации, чтобы снова отснять всего несколько секунд. И так день за днем.

Этот мультфильм выйдет на экраны под названием «Как мальчик спас город». Его съемки планируется завершить в феврале 2018 года. Осталось совсем немного.

Новые декорации разложены, снова начинаются съемки. А мы отправляемся дальше - в звукоцех, чтобы посмотреть, как озвучивают этот мультфильм.

Стакан в стакане

Звукоцех находится в отдельном необычном здании. Здесь его называют стакан в стакане: внутри одного расположено другое. Сделано это для лучшей звукоизоляции. Что бы ни происходило на улице, озвучиванию не помешают посторонние шумы. Отсюда не будет слышно ни перестрелки, ни взрывов. В каждой комнате по две двери, и они очень толстые. Это место напоминает какое-то бомбоубежище.

Заходим в один зал. Перед огромным телевизором, по которому демонстрируют мультфильм, стоит парень в наушниках и озвучивает его. В отдельном зале сидят два звукорежиссера и делают свои замечания, спорят между собой, обсуждают, как сделать лучше.

«А вон в том здании раньше был цех проявки пленки. Сейчас же все стали снимать иначе - на цифру, поэтому помещения сдаются в аренду частным кинокомпаниям», - сожалеет главред.