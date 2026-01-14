Без согласия правообладателя использовать и распространять продукцию Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева недопустимо. Об этом сегодня заявило Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

В ведомстве со ссылкой на киностудию подчеркнули, что все ранее созданные аудиовизуальные произведения находятся в собственности организации-производителя. Это означает, что показ, повторное использование, трансляция в эфире, а также размещение фильмов в интернете, социальных сетях, на стриминговых и других платформах возможны только при наличии договора с правообладателем.

В Минкультуры отметили, что использование фильмов без разрешения является нарушением законодательства Кыргызской Республики и может повлечь ответственность. При этом киностудия заявила о готовности сотрудничать с медиарынком и другими заинтересованными сторонами в рамках закона.