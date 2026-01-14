17:14
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Общество

Продукцию «Кыргызфильма» нельзя использовать без разрешения — Минкультуры

Фото из интернета. «Кыргызфильм»

Без согласия правообладателя использовать и распространять продукцию Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева недопустимо. Об этом сегодня заявило Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

В ведомстве со ссылкой на киностудию подчеркнули, что все ранее созданные аудиовизуальные произведения находятся в собственности организации-производителя. Это означает, что показ, повторное использование, трансляция в эфире, а также размещение фильмов в интернете, социальных сетях, на стриминговых и других платформах возможны только при наличии договора с правообладателем.

В Минкультуры отметили, что использование фильмов без разрешения является нарушением законодательства Кыргызской Республики и может повлечь ответственность. При этом киностудия заявила о готовности сотрудничать с медиарынком и другими заинтересованными сторонами в рамках закона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357840/
просмотров: 301
Версия для печати
Материалы по теме
Авторские права. В 2025 году сумма вознаграждения превысила 27 миллионов сомов
«Кыргызфильм» хочет закупить профессиональное кинооборудование
Максат Жумаев «Кыргызфильм» киностудиясынын директору болуп дайындалды
Максат Жумаев назначен директором киностудии «Кыргызфильм»
Директор и главный редактор киностудии «Кыргызфильм» подали в отставку
Молодые документалисты из Кыргызстана прошли обучение у международных менторов
Коррупция в «Кыргызфильме». В Минкультуры ответили кинорежиссеру Бакыту Мукулу
Кинорежиссер возмущен, что министр игнорирует коррупцию в «Кыргызфильме»
В странах ЕАЭС намерены защищать авторские и смежные права — проект соглашения
Кыргызстандык кинопродюсер Айнагүл Токобаева дүйнө салды
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Старый Новый год. Как его отмечают в&nbsp;разных странах Старый Новый год. Как его отмечают в разных странах
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
Бишкек вступает в&nbsp;цикл переоценки рынка недвижимости Бишкек вступает в цикл переоценки рынка недвижимости
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
14 января, среда
16:39
Когда деревья закончились: в Бишкеке занялись массовой ликвидацией пней Когда деревья закончились: в Бишкеке занялись массовой...
16:05
В Бишкеке задержан мужчина, угрожавший пистолетом во время дорожного конфликта
16:03
Продукцию «Кыргызфильма» нельзя использовать без разрешения — Минкультуры
15:51
Ночная поножовщина в жилмассиве «Ак-Ордо» Бишкека: двое задержаны
15:39
Почему еда в кафе подорожала: рестораторы назвали две главные причины