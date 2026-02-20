100 фильмов в «цифре»: CURLTAI и «Кыргызфильм» вдохнули жизнь в шедевры кино

Более 100 художественных и документальных фильмов «Кыргызфильма» теперь доступны в цифровом формате с качественным звуком и цветом. Классика кыргызского кино прошла реставрацию и оцифровку, а серия музыкальных лайв-проектов помогает молодежи открывать национальные шедевры прошлого.

О масштабной работе к 85-летию студии рассказал продюсер творческого объединения CURLTAI Данияр Орозбеков.

Второе дыхание классики: как 100 шедевров перевели в современный формат

По его словам, к юбилею «Кыргызфильма» оцифровали более 100 художественных и документальных фильмов из фонда студии. Среди них — такие знаковые картины, как «Волчья яма», «Первый учитель», «Выстрел на перевале Караш» и многие другие. Все фильмы теперь доступны на YouTube в обновленном цифровом формате — с качественным цветом и звуком.

Основатель CURLTAI Мирлан Саткымбаев и директор «Кыргызфильма» Максата Жумаева объединили усилия своих команд для реализации проекта. Для съемок лайв-сессий студия предоставила дорогостоящее оборудование и павильон.

Фото CURLTAI. Рабочие кадры по оцифровке фильмов

«Теперь эти фильмы точно не исчезнут. Цифровой формат обеспечивает их сохранность на долгие годы», — говорит Данияр Орозбеков.

Музыка как трейлер: зачем 30 артистов перепели кинохиты прошлого

Помимо реставрации фильмов к 85-летию студии CURLTAI и «Кыргызфильм» при поддержке Департамента кинематографии реализовали серию музыкальных лайв-проектов. В съемках участвовали более 30 отечественных артистов.

По словам Данияра Орозбекова, к каждой песне подобрали фильм по смыслу и настроению. Так, к первому кыргызскому боевику «Волчья яма» звучит более динамичная песня, а к драматичным композициям — картины с глубоким содержанием и эмоциональной атмосферой.





Проект направлен на популяризацию национального кино среди нового поколения, которое не всегда готово смотреть старые фильмы целиком. Музыкальное сопровождение помогают молодым людям понять содержание и атмосферу этих произведений, своего рода трейлеры к шедеврам кыргызского кинематографа.

Замедлиться и вспомнить: культурный код «Кыргызфильма» в 2026 году

Данияр Орозбеков подчеркивает, что кинокартины «Кыргызфильма» несут огромную историческую и культурную ценность. Они хранят историю народа, отражают культуру, быт и повседневную жизнь прошлых лет. Их просмотр помогает осознать, что счастье существовало и при более размеренном ритме жизни, и позволяет немного замедлиться в стремительном современном мире.

Фото CURLTAI. Рабочие кадры по оцифровке фильмов

Встреча поколений: как Jax и другие артисты возвращают моду на свое

В проекте участвовали как известные, так и начинающие артисты. Для CURLTAI, по словам продюсера, принципиально важно поддерживать молодые таланты.

По словам продюсера, сегодня «Кыргызфильм» переживает эпоху возрождения, демонстрируя важность сотрудничества новой и старой школы кинематографии.

Творческое объединение CURLTAI создали в 2020 году для поддержки и развития музыкальной индустрии Кыргызстана.

Фильмы, которые можно посмотреть на YouTube прямо сейчас

Дипломная работа великого мастера, которая наполнена искренностью и реализмом. Фильм рассказывает о трагических событиях 1916 года — исходе кыргызов в Китай. Режиссер сосредоточился на судьбе обычной семьи, преодолевающей суровые горные перевалы.

2 « Где твой дом, улитка? » (1992) — Актан Арым Кубат

Поэтичное и метафоричное размышление о поиске своих корней и идентичности в эпоху перемен. Картина появилась в переломный для страны 1992 год и стала символом «нового кыргызского кино». Режиссер использует визуальные образы и тишину, чтобы рассказать о человеке, который пытается найти свое место в мире.

3 « Кожожаш » (1984) — Толомуш Океев

Философская притча о вечном противостоянии человека и природы, снятая по мотивам народного эпоса. Охотник Кожожаш нарушает неписаные законы гор, и природа начинает мстить. Это один из самых зрелищных фильмов студии, который в 1980-е годы завоевал множество международных наград.

4 « Первый учитель » (1965) — Андрей Кончаловский

Черно-белая классика, снятая по повести Чингиза Айтматова. Драматичное столкновение новых идей и вековых традиций в глухом аулe показало всему миру силу кыргызской прозы.