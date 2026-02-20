14:45
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Общество

100 фильмов в «цифре»: CURLTAI и «Кыргызфильм» вдохнули жизнь в шедевры кино

Фото CURLTAI. Рабочие кадры по оцифровке фильмов

Более 100 художественных и документальных фильмов «Кыргызфильма» теперь доступны в цифровом формате с качественным звуком и цветом. Классика кыргызского кино прошла реставрацию и оцифровку, а серия музыкальных лайв-проектов помогает молодежи открывать национальные шедевры прошлого.

О масштабной работе к 85-летию студии рассказал продюсер творческого объединения CURLTAI Данияр Орозбеков.

Второе дыхание классики: как 100 шедевров перевели в современный формат

По его словам, к юбилею «Кыргызфильма» оцифровали более 100 художественных и документальных фильмов из фонда студии. Среди них — такие знаковые картины, как «Волчья яма», «Первый учитель», «Выстрел на перевале Караш» и многие другие. Все фильмы теперь доступны на YouTube в обновленном цифровом формате — с качественным цветом и звуком.

Основатель CURLTAI Мирлан Саткымбаев и директор «Кыргызфильма» Максата Жумаева объединили усилия своих команд для реализации проекта. Для съемок лайв-сессий студия предоставила дорогостоящее оборудование и павильон.

CURLTAI
Фото CURLTAI. Рабочие кадры по оцифровке фильмов
Оцифровку выполняли сотрудники «Кыргызфильма». Они прошли двухнедельную подготовку в Турции. Турецкие партнеры передали дорогостоящее оборудование для оцифровки, и сейчас шедевры отвечают мировым стандартам качества.

«Теперь эти фильмы точно не исчезнут. Цифровой формат обеспечивает их сохранность на долгие годы», — говорит Данияр Орозбеков.

Музыка как трейлер: зачем 30 артистов перепели кинохиты прошлого

Помимо реставрации фильмов к 85-летию студии CURLTAI и «Кыргызфильм» при поддержке Департамента кинематографии реализовали серию музыкальных лайв-проектов. В съемках участвовали более 30 отечественных артистов.

По словам Данияра Орозбекова, к каждой песне подобрали фильм по смыслу и настроению. Так, к первому кыргызскому боевику «Волчья яма» звучит более динамичная песня, а к драматичным композициям — картины с глубоким содержанием и эмоциональной атмосферой.

Лайвы стали своеобразной прелюдией к оцифрованным фильмам. Слушая музыку и наблюдая за выступлениями известных артистов, молодежь может заинтересоваться самими картинами.

Проект направлен на популяризацию национального кино среди нового поколения, которое не всегда готово смотреть старые фильмы целиком. Музыкальное сопровождение помогают молодым людям понять содержание и атмосферу этих произведений, своего рода трейлеры к шедеврам кыргызского кинематографа.

Замедлиться и вспомнить: культурный код «Кыргызфильма» в 2026 году

Данияр Орозбеков подчеркивает, что кинокартины «Кыргызфильма» несут огромную историческую и культурную ценность. Они хранят историю народа, отражают культуру, быт и повседневную жизнь прошлых лет. Их просмотр помогает осознать, что счастье существовало и при более размеренном ритме жизни, и позволяет немного замедлиться в стремительном современном мире.

CURLTAI
Фото CURLTAI. Рабочие кадры по оцифровке фильмов
Кроме того, эти картины представляют важный профессиональный опыт. Зрители проекта и новое поколение киноделов сегодня могут учиться у мастеров кинематографии, операторского искусства и сценарного мастерства, которые создавали эти шедевры.

Встреча поколений: как Jax и другие артисты возвращают моду на свое

В проекте участвовали как известные, так и начинающие артисты. Для CURLTAI, по словам продюсера, принципиально важно поддерживать молодые таланты.

В качестве примера он приводит певца Jaxa: после творческого перерыва артист вернулся на сцену с песней «Ким билет» в рамках проекта CURLTAI и вновь обрел популярность. Артисты участвуют в проекте бесплатно.

По словам продюсера, сегодня «Кыргызфильм» переживает эпоху возрождения, демонстрируя важность сотрудничества новой и старой школы кинематографии.

  • Творческое объединение CURLTAI создали в 2020 году для поддержки и развития музыкальной индустрии Кыргызстана.

Фильмы, которые можно посмотреть на YouTube прямо сейчас

1
«Трудная переправа» (1964) — Толомуш Океев

Дипломная работа великого мастера, которая наполнена искренностью и реализмом. Фильм рассказывает о трагических событиях 1916 года — исходе кыргызов в Китай. Режиссер сосредоточился на судьбе обычной семьи, преодолевающей суровые горные перевалы.

2
«Где твой дом, улитка?» (1992) — Актан Арым Кубат

Поэтичное и метафоричное размышление о поиске своих корней и идентичности в эпоху перемен. Картина появилась в переломный для страны 1992 год и стала символом «нового кыргызского кино». Режиссер использует визуальные образы и тишину, чтобы рассказать о человеке, который пытается найти свое место в мире.

3
«Кожожаш» (1984) — Толомуш Океев

Философская притча о вечном противостоянии человека и природы, снятая по мотивам народного эпоса. Охотник Кожожаш нарушает неписаные законы гор, и природа начинает мстить. Это один из самых зрелищных фильмов студии, который в 1980-е годы завоевал множество международных наград.

4
«Первый учитель» (1965) — Андрей Кончаловский

Черно-белая классика, снятая по повести Чингиза Айтматова. Драматичное столкновение новых идей и вековых традиций в глухом аулe показало всему миру силу кыргызской прозы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362743/
просмотров: 372
Версия для печати
Материалы по теме
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Афиша Бишкека на неделю: кинопоказы, выставки и спектакли
Как продвигается ремонт в здании «Кыргызфильма», посмотрел глава Минкультуры
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, концерты и выставки
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Авторы фильма «Бейиш 2: Апама кат» начали борьбу с пиратами в соцсетях
Афиша Бишкека на неделю: выставки, киноновинки и концерты
Дочь Толомуша Океева выпустила книгу о фильме отца
В Астане проходят Дни кыргызского кино
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается
Бизнес
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
20 февраля, пятница
14:38
На Иссык-Куле построят финансово-инвестиционную территорию «Тамчи» На Иссык-Куле построят финансово-инвестиционную террито...
14:22
Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
14:17
В Бишкеке лжемилиционеры занимались грабежами и вымогательством денег
14:10
Мошенники украли с электронного кошелька гражданина почти 2 миллиона сомов
14:03
В КР разрабатывают единую геоинформационную систему ветеринарного мониторинга