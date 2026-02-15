16:43
Общество

Как продвигается ремонт в здании «Кыргызфильма», посмотрел глава Минкультуры

Как продвигается ремонт в здании киностудии «Кыргызфильм», посмотрел министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.

Директор департамента кинематографии Талантбек Толобеков и руководитель киностудии Максат Жумаев проинформировали чиновника о ходе ремонтно-восстановительных работ.

По данным ведомства, уже восстановлены лифты, обновляются кабинеты режиссеров, продюсеров, художников и гримеров, закупается мебель.

Продолжаются работы в кинозале и старом здании, где создаются специализированные съемочные локации и сценические пространства.

Мирбек Мамбеталиев дал поручения департаменту кинематографии и подведомственным учреждениям обеспечить своевременное и качественное завершение ремонтных работ, усилить контроль за целевым использованием средств. Также поручено активизировать работу по модернизации инфраструктуры отрасли и созданию благоприятных условий для развития отечественного кинопроизводства.
