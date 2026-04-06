17:33
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Общество

В Кыргызстане увеличат производство детской анимации и сериалов

В Кыргызстане планируют ежегодно запускать до 20 анимационных проектов и коротких сериалов для детей. На развитие детского контента в 2026 году выделено рекордное финансирование — 65 миллионов сомов.

Директор департамента кинематографии Министерства культуры, информации и молодежной политики Талантбек Толобеков на круглом столе, посвященном развитию детского контента, рассказал о новых инициативах в этой сфере.

По его словам, при департаменте создан совещательный орган, который будет заниматься развитием детского контента. В планах — формирование пула из 10-20 анимационных проектов ежегодно, а также запуск около 20 сериалов, преимущественно в коротком формате.

24.kg
Фото 24.kg. Талантбек Толобеков (слева) обсуждает с главным редактором детского журнала «Байчечекей» новые перспективы

Особое внимание уделяется современным форматам, включая вертикальные сериалы. «Необходимо шагать в ногу со временем», — подчеркнул Толобеков.

Кроме того, уже в мае в стране впервые пройдет День детского и семейного кино Кыргызской Республики.

Также рассматривается возможность создания мультфильмов по сюжетам детского журнала «Байчечекей».

Финансирование отрасли значительно увеличилось. В 2026 году на развитие детской анимации предусмотрено 65 миллионов сомов — это рекордный показатель.

Средства будут распределяться по линии «Кыргызфильма» на конкурсной основе среди продакшен-компаний.

По данным департамента, в стране насчитывается около 60-70 частных студий, которые уже активно производят контент. При наличии качественных идей и концепций они могут участвовать в создании детских фильмов и сериалов.

Отмечается, что анимационные проекты будут выпускаться на кыргызском и русском языках. При этом распределение финансирования планируется сделать максимально открытым и прозрачным с участием экспертного сообщества.

Талантбек Толобеков добавил, что сегодня в стране для развития анимации привлекаются специалисты из Кореи и других стран.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369141/
просмотров: 248
Версия для печати
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В&nbsp;Баткене жители зарабатывают на&nbsp;клубнике 1,5 тысячи сомов за&nbsp;килограмм В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за&nbsp;вклад в&nbsp;проведение акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
6 апреля, понедельник
17:11
Очистка озера Иссык-Куль: заведены десятки дел и изъяты километры сетей Очистка озера Иссык-Куль: заведены десятки дел и изъяты...
16:58
Военнослужащий в тяжелом состоянии: президент взял ситуацию под личный контроль
16:54
Пожар в 5-м микрорайоне Бишкека: спасатели эвакуировали 11 человек
16:46
Женщина выбросила салфетки на дорогу и попала на видео Рамиза Алиева
16:41
В ЖК предложили изменить УПК: новые правила выделения дел и обжалования