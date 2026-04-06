В Кыргызстане увеличат производство детской анимации и сериалов

В Кыргызстане планируют ежегодно запускать до 20 анимационных проектов и коротких сериалов для детей. На развитие детского контента в 2026 году выделено рекордное финансирование — 65 миллионов сомов.

Директор департамента кинематографии Министерства культуры, информации и молодежной политики Талантбек Толобеков на круглом столе, посвященном развитию детского контента, рассказал о новых инициативах в этой сфере.

По его словам, при департаменте создан совещательный орган, который будет заниматься развитием детского контента. В планах — формирование пула из 10-20 анимационных проектов ежегодно, а также запуск около 20 сериалов, преимущественно в коротком формате.

Особое внимание уделяется современным форматам, включая вертикальные сериалы. «Необходимо шагать в ногу со временем», — подчеркнул Толобеков.

Кроме того, уже в мае в стране впервые пройдет День детского и семейного кино Кыргызской Республики.

Также рассматривается возможность создания мультфильмов по сюжетам детского журнала «Байчечекей».

Финансирование отрасли значительно увеличилось. В 2026 году на развитие детской анимации предусмотрено 65 миллионов сомов — это рекордный показатель.

Средства будут распределяться по линии «Кыргызфильма» на конкурсной основе среди продакшен-компаний.

По данным департамента, в стране насчитывается около 60-70 частных студий, которые уже активно производят контент. При наличии качественных идей и концепций они могут участвовать в создании детских фильмов и сериалов.

Отмечается, что анимационные проекты будут выпускаться на кыргызском и русском языках. При этом распределение финансирования планируется сделать максимально открытым и прозрачным с участием экспертного сообщества.

Талантбек Толобеков добавил, что сегодня в стране для развития анимации привлекаются специалисты из Кореи и других стран.