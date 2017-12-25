Телеведущий Общественной телерадиокорпорации (ОТРК) Канат Абазбеков на своей странице в Facebook объяснил, почему он надел костюм немецкого фашиста на новогодний корпоратив.

В обращении указывается, что мораль театральной постановки, в которой он сыграл нациста, была такова: «Добро всегда побеждает зло! Мы за мир».

Уважаемые соотечественники! Я бы хотел добавить комментарий к этим бурно обсуждаемым фотографиям. 23 декабря на новогоднем корпоративе мы с коллективом придумали сценку под названием «Дружба народов». По воле судьбы мне досталась отрицательная роль фашиста. Канат Абазбеков

«По сценарию советский солдат в знак «мира и добра» расстреляет меня! В самом начале сценки я снимаю повязку со свастикой, выбрасываю на землю и топчу! Мораль театральной постановки такова: «Добро всегда побеждает зло! Мы за мир!» — указал в своем обращении телеведущий.

Он также признался, что его дед участвовал в Великой Отечественной войне, а он всего лишь хотел показать, что нацизм — это зло.

«Надеюсь, что вы сохраните рассудок и не будете поддаваться на провокации недоброжелательных людей. Мира вам, мои дорогие друзья», — добавил Канат Абазбеков.

Напомним, сегодня в социальной сети Facebook появились фотографии с новогоднего корпоратива ОТРК. На одном из фото телеведущий Канат Абазбеков запечатлен в костюме немецкого нациста. Это вызвало шквал возмущения пользователей. Гендиректор ОТРК Илим Карыпбеков пояснил, что телеведущего попросили сыграть роль фашиста.