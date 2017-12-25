Водителей поздравили Дед Мороз, Снегурочка и гаишники

На площади Ала-Тоо горожанам решили напомнить о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Накануне праздника сделать это решили весело и нестандартно. Сотрудники ведомства, которое после очередной реформы носит длинное и неудобное название — Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД), останавливали случайных водителей, но вместо обычных инспекторских наставлений их ждали поздравления Деда Мороза и Снегурочки и пакеты с подарками. В пакете были мандарины, календарь и брошюры с ПДД.

Фото ИА «24.kg». Дед Мороз и Снегурочка приветствуют водителей, Бишкек, 2017 год

Водители приятно удивлялись подаркам и пожеланиям счастливого Нового года. Первое недопонимание сменялось искренней улыбкой.

«В Кыргызстане происходит очень много аварий: и на дороге Бишкек — Ош, и в городе. В связи с этим мы и проводим такую акцию — еще раз напомнить водителям, как важно соблюдать правила дорожного движения», — сказал основатель общественного объединения «Патриот KG» Нурсултан Кубанов.

По его словам, штрафы за нарушения в Кыргызстане невелики. «Если сравнивать законы, нормы и штрафы, которые у нас, и те штрафы, которые в других странах, у нас они очень маленькие. Нужно ужесточать наказания за нарушения ПДД, а в случаях ДТП, повлекших смерть, нужно сажать».

Майор милиции Эмильбек Сакиев пожелал горожанам быть внимательными на дороге, поздравил с наступающим Новым годом и пожелал счастья.

Фото ИА «24.kg». Майор милиции останавливает автомобили, Бишкек, 2017 год

Акция задумана впервые. Проводить ее перед новогодними праздниками решили ежегодно.