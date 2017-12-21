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Общество

Human Rights Watch озабочена ситуацией с правами человека в Кыргызстане

Ситуация с правами человека в Кыргызстане в этом году претерпела серьезный откат назад. Об этом заявила Мира Ритман, исследователь правозащитной организации Human Rights Watch по Центральной Азии.

Она отмечает, что имущество телеканала НТС арестовали по решению суда 20 декабря. Местные журналисты и правозащитники, критикующие власти страны, подверглись необоснованным судебным искам и лишены возможности покинуть Кыргызстан до тех пор, пока не выплатят многомиллионные штрафы в качестве компенсации за «ущерб».

Правозащитник Азимжан Аскаров отбывает пожизненное заключение вопреки решению Комитета ООН по правам человека, призывающего к его немедленному освобождению. В июле Виталий Пономарев, российский правозащитник, который давно занимался Центральной Азией, лишился возможности въезда в страну. Корреспонденту «Франс-Пресс» по Центральной Азии Крису Риклтону 9 декабря также запретили въезд в страну.

«Кыргызстан — единственная страна в Центральной Азии, которая приблизилась к проведению свободных и справедливых выборов и где люди могут мирно собираться и высказывать критические мнения. Парламентская ассамблея Совета Европы присвоила Кыргызстану статус «Партнер по демократии», а Европейский союз начал переговоры об укреплении отношений со страной», — отмечается в заявлении.

Властям Кыргызстана еще не поздно изменить данную тенденцию. Вместо того, чтобы нацеливаться на критические СМИ, недавно избранному президенту Кыргызстана и правительству необходимо обеспечить свободу независимой журналистики и общественных организаций.

Human Rights Watch
«Власти также должны открыть въезд в Кыргызстан для Криса Риклтона и других. Европейский союз, страны ЕС и Соединенные Штаты должны выступить против нападок Кыргызстана на свободу выражения мнений и вреда, причиненного кыргызскому народу», — заявила организация.
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