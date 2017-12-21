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Общество

Что происходит вокруг НТС? Телеканал продолжит вещание

НТС не будет прекращать вещание. Об этом ИА «24.kg» рассказали представители телеканала. 

Накануне юристы НТС и юрист Grexton Capital Ltd. Елена Дзимидович договорились, что телеэфир прерываться не будет.

Судебные исполнители продолжают опись технического оборудования и имущества телеканала. Накануне, общаясь с журналистами,  Елена Дзимидович подчеркнула, что о прекращении деятельности НТС речи не идет. Проводится инвентаризация, согласно определению Межрайонного суда Бишкека. 

Grexton Capital Ltd.  зарегистрирована в офшоре и, по некоторым данным, входит в группу компаний сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима. 
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