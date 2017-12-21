Что происходит вокруг НТС? Телеканал продолжит вещание

НТС не будет прекращать вещание. Об этом ИА «24.kg» рассказали представители телеканала.

Накануне юристы НТС и юрист Grexton Capital Ltd. Елена Дзимидович договорились, что телеэфир прерываться не будет.

Судебные исполнители продолжают опись технического оборудования и имущества телеканала. Накануне, общаясь с журналистами, Елена Дзимидович подчеркнула, что о прекращении деятельности НТС речи не идет. Проводится инвентаризация, согласно определению Межрайонного суда Бишкека.

Grexton Capital Ltd. зарегистрирована в офшоре и, по некоторым данным, входит в группу компаний сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима.