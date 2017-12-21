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Общество

Freedom House: Судебные решения в Кыргызстане ограничивают свободу слова

Правозащитная организация Freedom House опубликовала заявление в связи с решением Верховного суда Кыргызстана оставить в силе взыскание штрафа с учредителей сайта Zanoza.kg в отношении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

«Решение Верховного суда оставить в силе штраф в размере 27 миллионов сомов в отношении основателей Zanoza.kg Нарына Айыпа, Дины Масловой и правозащитника Чолпон Джакуповой прекращает деятельность данного СМИ и может разрушить жизни журналистов, чьим единственным «преступлением» было освещение деятельности на тот момент действующего президента Алмазбека Атамбаева», — заявил Марк Берендт, директор программ Freedom House по Евразии. 

Отказавшись отклонить политическое и несправедливое решение суда низшей инстанции, Верховный суд подрывает верховенство закона в Кыргызстане и позволяет правительству использовать закон, чтобы заставить молчать его критиков.

Freedom House
«Параллельно с этим власти страны проводят конфискацию имущества крупнейшей частной телевизионной компании НТС, которая принадлежит бизнесмену и бывшему кандидату в президенты Омурбеку Бабанову», — говорится в заявлении.

Кыргызстан назван частично свободной страной в рейтинге «Свобода в мире-2017», несвободной — в рейтинге «Свобода прессы-2017», частично свободной — в рейтинге «Свобода Интернета-2017». Уровень демократии в стране оценили в 6 баллов по шкале от 1 до 7, причем 7 — худший возможный показатель в рейтинге стран переходного периода за 2017 год.
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