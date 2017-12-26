Какие детские кинопремьеры ждут кыргызстанцев в конце 2017 года и начале 2018-го

Новогодние праздники — отличное время для походов в кино с семьей. ИА «24.kg» сделало подборку премьер конца декабря и первых дней 2018 года, на которые можно сходить с детьми и подростками.

21 декабря в прокат вышли мультфильм «Фердинанд» (6+) для малышей и приключенческий фильм «Джуманджи: Зов джунглей» (16+) для тех, кто постарше.

Фердинанд — самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами, вместо того чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанда выбрали для участия в бое быков в Мадриде. Ему предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения и напомнить нам о том, что даже перед лицом трудностей главное — остаться собой. Ведь только так и можно изменить мир вокруг.

Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж — в коротышку, модница и красавица Беттани — в профессора, а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым для себя ролям и найти дорогу домой.

С 28 декабря в прокате новогодний фильм «Санта и компания» (12+) и мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта» (6+).

Прямо перед самым Рождеством 92 тысячи эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг. Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей (и пусть у них «резина лысая и дворники не работают») и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна проблема: никто не признает в нем самого главного в мире волшебника.

Кому не хватает свежей праздничной сказки, не пропустите. И, кстати, в роли помощницы Санта-Клауса несравненная Одри Тоту.

В новогоднюю ночь — в то время как Князь готовится произнести торжественную речь, а конь Юлий распаковывает подарки, богатыри едут в гости к Алеше и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особо не нужен, но который пытается осуществить свое заветное желание — стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте — стране фараонов и древних пирамид. А дальше — пирамиды, заклинание, древний огонь — и дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыря, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и... сама принцесса Нефертити!

Даже если вам надоели «богатырские» мультфильмы, качество которых от серии к серии опускается все ниже, вашим детям они еще интересны.

Самый «детский» (0+) мультфильм выйдет на экраны 4 января — «Тайная жизнь насекомых».

Если заглянуть под листик или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых. У каждой букашки своя роль, все движется по своим правилам и законам.

Сюжет прост: противостояние добрых насекомых — кузнечика, муравья, пчелки и их друзей — злым враждебным осам, намеревающимся свершить государственный переворот.

Так что если ваш ребенок обожает «Лунтика» и «Пчелку Майю», вы знаете, что выбрать.

Также 4 января на экраны кинотеатров страны выйдет фильм, который будет интересен как детям (12+), так и родителям: «Величайший шоумен».

Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.

Для тех, кто не успеет сходить с детьми в кинотеатр на каникулах, которые, напомним, в Кыргызстане закончатся 10 января, 18 января выйдет фильм «Приключения Паддингтона-2» (6+).

В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлеченным в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.