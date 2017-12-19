Женщины в Нарыне объявили голодовку. Требуют отменить закон о пособиях

У здания Нарынской областной госадминистрации прошла акция против закона о пособиях на новорожденных детей. Участницы (десять нарынчанок. — Прим. ИА «24.kg») объявили голодовку. Информацию об этом подтвердили в мэрии.

Собравшиеся считают неправильными условия получения пособий. Они требуют выдавать их не только за третьего и последующих детей, а за каждого.

Отметим, правительство Кыргызстана предлагает отсрочить вступление в силу Закона КР «О государственных пособиях» на три месяца — до 1 апреля 2018 года. Законопроект внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.

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Мэр Нарына Эмиль Алымкулов отметил, что направит соответствующее обращение правительству страны.

В аналогичной акции протеста у здания областной администрации ранее участвовали около 50 человек.

Согласно закону о государственных пособиях, вступающему в силу с 2018 года, за каждого новорожденного выплачивается единовременное пособие — суйунчу. Родителям также начнут платить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет и пособия гражданам, имеющим трех и более детей. Кроме того, лицам, не имеющим права на пенсию, предусмотрено социальное пособие.

Единовременная выплата при рождении каждого ребенка составит 4 тысячи сомов, а ежемесячные пособия — 700 сомов. Если в семье более трех детей, они будут получать по 500 сомов на каждого до 16-летнего возраста. При этом доходы родителей не будут учитываться.

В настоящее время пособие для малообеспеченных семей составляет 800 сомов в месяц. Государственную помощь получают около 90 тысяч семей, или 279 тысяч детей. Новыми пособиями смогут воспользоваться 660 тысяч детей.