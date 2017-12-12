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Общество

Лучшим местом для отдыха в мире признали отель в Крыму

Фото Mriya Resort & SPA. Крымский отель, признанный одним из лучших в мире

Крымский санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA завоевал первое место в номинациях «Ведущий мировой курорт для отдыха — 2017» и «Лучший в мире оздоровительный курорт» на всемирной премии в области туризма World Travel Awards и World SPA Awards. Об этом сообщил Life.

Как отметил генеральный директор отеля Грант Бабасян, за престижной премией стоят более 119 тысяч постояльцев отеля, благодаря которым администрации удалось достичь такого выдающегося результата.

Церемония вручения премии состоялась на острове Фукуок во Вьетнаме.

Всемирная премия в области туризма World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма.
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