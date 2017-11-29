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Общество

Совет улемов не видит призыва в заявлении Чубака ажи Жалилова о многоженстве

Совет улемов не видит никакого призыва в заявлении Чубака ажи Жалилова. Об этом ИА «24.kg» сказал зампредседателя Совета улемов Кыргызстана Марс Ибраев.

По его словам, на видео, где Чубак ажи Жалилов признает свой второй брак, нет никаких призывов к многоженству.

«Это его личная жизнь. Мы не можем как-то комментировать его семейные дела. А на видео он не призывает никого ни к чему, не дает приказов, лишь объясняет положение шариата. Да, по шариату если человек материально и морально состоятелен, он может взять трех-четырех жен», — говорит Марс Ибраев.

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Напомним, ранее в Интернете распространили видео, где экс-муфтий признался, что имеет вторую жену, и призвал следовать его примеру: «Лучше пусть мужчины, у которых есть возможность кормить еще одну семью, женятся и обеспечивают их».

Согласно статье 153 УК КР двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

Правозащитный центр «Кылым шамы» подал заявление в Бишкекскую городскую прокуратуру с просьбой дать оценку признанию бывшего главы Духовного управления мусульман Кыргызстана. В МВД же заявили: чтобы возбудить дело, нужно заявление одной из жен или гражданина, который обладает информацией.

Сам священнослужитель в ответ на вопрос, знает ли он об уголовной ответственности за многоженство, пригрозил корреспонденту ИА «24.kg» судом.
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