Чубак ажи Жалилов пригрозил судом за вопросы о его многоженстве

Бывший муфтий Кыргызстана Чубак ажи Жалилов отказался комментировать свое заявление о заключении второго брака. Как объяснил экс-муфтий ИА «24.kg», он не намерен давать интервью по этому поводу.

«То, что я хотел сказать, уже сказал, этого достоточно», — отметил он. В ответ на вопрос, знает ли религиозный деятель об уголовной ответственности за многоженство, Чубак ажи Жалилов пригрозил корреспонденту судом.

Читайте по теме МВД может проверить многоженство бывшего муфтия только на основании заявления

Экс-муфтий рассказал, что имеет вторую жену, и призвал следовать его примеру: «Лучше пусть мужчины, у которых есть возможность кормить еще одну семью, женятся и обеспечивают их».

Согласно статье 153 УК КР, двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

Правозащитный центр «Кылым шамы» намерен подать заявление в Бишкекскую городскую прокуратуру с просьбой дать оценку признанию бывшего главы Духовного управления мусульман Кыргызстана.