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Общество

Чубак ажи Жалилов пригрозил судом за вопросы о его многоженстве

Бывший муфтий Кыргызстана Чубак ажи Жалилов отказался комментировать свое заявление о заключении второго брака. Как объяснил экс-муфтий ИА «24.kg», он не намерен давать интервью по этому поводу.

«То, что я хотел сказать, уже сказал, этого достоточно», — отметил он. В ответ на вопрос, знает ли религиозный деятель об уголовной ответственности за многоженство, Чубак ажи Жалилов пригрозил корреспонденту судом.

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Экс-муфтий рассказал, что имеет вторую жену, и призвал следовать его примеру: «Лучше пусть мужчины, у которых есть возможность кормить еще одну семью, женятся и обеспечивают их».

Согласно статье 153 УК КР, двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

Правозащитный центр «Кылым шамы» намерен подать заявление в Бишкекскую городскую прокуратуру с просьбой дать оценку признанию бывшего главы Духовного управления мусульман Кыргызстана.
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