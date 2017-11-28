Чубак ажи Жалилов пригрозил судом за вопросы о его многоженстве

Бывший муфтий Кыргызстана Чубак ажи Жалилов отказался комментировать свое заявление о заключении второго брака. Как объяснил экс-муфтий ИА «24.kg», он не намерен давать интервью по этому поводу.
«То, что я хотел сказать, уже сказал, этого достоточно», — отметил он. В ответ на вопрос, знает ли религиозный деятель об уголовной ответственности за многоженство, Чубак ажи Жалилов пригрозил корреспонденту судом.
Экс-муфтий рассказал, что имеет вторую жену, и призвал следовать его примеру: «Лучше пусть мужчины, у которых есть возможность кормить еще одну семью, женятся и обеспечивают их».
Согласно статье 153 УК КР, двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.
Правозащитный центр «Кылым шамы» намерен подать заявление в Бишкекскую городскую прокуратуру с просьбой дать оценку признанию бывшего главы Духовного управления мусульман Кыргызстана.