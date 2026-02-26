IX курултай мусульман Кыргызстана: утвержден новый состав Совета улемов

На IX курултае мусульман Кыргызстана утвержден новый состав Совета улемов (Аалымдар кеңеши), численность которого увеличилась с 21 до 25 человек. Главой совета единогласно переизбран Замир кары Ракиев. Об этом сообщили в муфтияте.
В курултае приняли участие 220 делегатов со всей страны. Основными пунктами повестки стали оценка работы предыдущего созыва Совета улемов, утверждение нового состава и принятие обновленного устава Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК), приведенного в соответствие с новым законодательством.
В мероприятии приняли участие представители администрации президента, госагентства по делам религий во главе с Азаматом Юсуповым, муфтий Абдулазиз кары Закиров, а также религиозные деятели.
Новый состав Совета улемов:
- Замир Ракиев;
- Абдиманап Масалиев;
- Абдиваси Матраимов;
- Максатбек Токтомушев;
- Дүйшөнбек Өтөнбаев;
- Абдишүкүр Нарматов;
- Калилидин Исаков;
- Абдулла Асыранкулов;
- Данияр Мурадилов;
- Кенжетай Курманкожоев;
- Жеңишбек Курбанов;
- Мирзат Барпыбеков;
- Эмилбек Асылбеков;
- Эльдияр Көбөнов;
- Марс Ибраев;
- Мухаммад Аноркулов;
- Султанбек Ташматов;
- Жумадыл Акматжан;
- Асан Сыргабаев;
- Нурулло Рахматуллаев;
- Кабылбек Акматов;
- Нуридин Асомудинов;
- Абдиравшан Дүйшөев;
- Жигитали Исмайилов;
- Анасхан Ташхужаев.