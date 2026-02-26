19:06
Общество

IX курултай мусульман Кыргызстана: утвержден новый состав Совета улемов

На IX курултае мусульман Кыргызстана утвержден новый состав Совета улемов (Аалымдар кеңеши), численность которого увеличилась с 21 до 25 человек. Главой совета единогласно переизбран Замир кары Ракиев. Об этом сообщили в муфтияте. 


В курултае приняли участие 220 делегатов со всей страны. Основными пунктами повестки стали оценка работы предыдущего созыва Совета улемов, утверждение нового состава и принятие обновленного устава Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК), приведенного в соответствие с новым законодательством.

В мероприятии приняли участие представители администрации президента, госагентства по делам религий во главе с Азаматом Юсуповым, муфтий Абдулазиз кары Закиров, а также религиозные деятели. 

Новый состав Совета улемов:

  1. Замир Ракиев;
  2. Абдиманап Масалиев;
  3. Абдиваси Матраимов;
  4. Максатбек Токтомушев;
  5. Дүйшөнбек Өтөнбаев;
  6. Абдишүкүр Нарматов;
  7. Калилидин Исаков;
  8. Абдулла Асыранкулов;
  9. Данияр Мурадилов;
  10. Кенжетай Курманкожоев;
  11. Жеңишбек Курбанов;
  12. Мирзат Барпыбеков;
  13. Эмилбек Асылбеков;
  14. Эльдияр Көбөнов;
  15. Марс Ибраев;
  16. Мухаммад Аноркулов;
  17. Султанбек Ташматов;
  18. Жумадыл Акматжан;
  19. Асан Сыргабаев;
  20. Нурулло Рахматуллаев;
  21. Кабылбек Акматов;
  22. Нуридин Асомудинов;
  23. Абдиравшан Дүйшөев;
  24. Жигитали Исмайилов;
  25. Анасхан Ташхужаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363741/
просмотров: 199
