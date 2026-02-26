IX курултай мусульман Кыргызстана: утвержден новый состав Совета улемов

На IX курултае мусульман Кыргызстана утвержден новый состав Совета улемов (Аалымдар кеңеши), численность которого увеличилась с 21 до 25 человек. Главой совета единогласно переизбран Замир кары Ракиев. Об этом сообщили в муфтияте.

В курултае приняли участие 220 делегатов со всей страны. Основными пунктами повестки стали оценка работы предыдущего созыва Совета улемов, утверждение нового состава и принятие обновленного устава Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК), приведенного в соответствие с новым законодательством.

В мероприятии приняли участие представители администрации президента, госагентства по делам религий во главе с Азаматом Юсуповым, муфтий Абдулазиз кары Закиров, а также религиозные деятели.

Новый состав Совета улемов: