Какое образование у членов Совета улемов и Духовного управления

Булан институт инноваций по укреплению мира провел опрос среди богословов, имамов и работников муфтията о том, где они получили религиозые знания.
Выяснилось, что многие богословы, имамы, руководители исламских учебных заведений, теологи получили образование в университете аль-Азхар в Каире, а также в турецких высших учебных заведениях, патронируемых фондом «Туркия Дианет Вакфы», в университете Умм-аль-Кура в Мекке, университетах Иордании, Сирии.
Некоторые проучились в медресе, принадлежащих пакистанскому движению «Таблиги джамаат».
Где получили образование члены Духовного управления мусульман Кыргызстана
1. Экс-казы Чуйской области Максат Укуев и муфтий Кыргызстана Максатбек Токтомушев учились в 1996-2005 годах в медресе «Мадраса Арабия Райванд» в Пакистане.
2. Казы города Бишкека Садридин Маджитов окончил исламский университет «Абу Хурайра» в Пакистане и медресе «Абдулла ибн Масуд» в Бишкеке.
3. Казы Таласской области Таалайбек Бапиев в 1996-2000 годах учился в медресе «Али ибн Аби тоолиб» в этой же области.
4. Казы Иссык-Кульской области Алмазбек Сагындыков получил образование в 1994-2004 годах в Египте в университете аль-Азхар.
5. Казы Нарынской области Мамбетасан Ибраев получил знания в этом же египетском университете в 1992-2002 годах.
6. Казы Джалал-Абадской области Абдулазиз Закиров учился на курсах по заучиванию Корана в Турции, а также закончил медресе «Имам Тирмизий» в Джалал-Абадской области.
7. Казы Ошской области Самидин Атабаев окончил Казанский исламский университет.
8. Казы города Ош Убайдилла Сарыбаев в 1993-97 годах учился в институте Абдужапар Ошской области.
Где получили образование члены Совета улемов
1. Председатель совета Абдишукур ажи Нарматов окончил в 1993 году университет «Имам-Бухари» в Ташкенте, в 1992-2000 годах учился в университете аль-Азхар в Египте.
2. Заместитель председателя Марс ажи Ибраев учился в 1993-98 годах в Исламском университете Кыргызстана, а также в 1998-2002 годах в университете аль-Азхар в Египте.
3. Заместитель председателя Абибилла ажи Кадырбердиев получил образование в исламском медресе «Азирети Усман» села Орукзар Кадамджайского района и Исламском институте «Расул Акрам» в Бишкеке.
4. Замир каары Ракиев учился в университете аль-Азхар в Египте.
5. Тажибай ажи Байтеитов — в Исламском институте «Абдыжапар» села Кара-Суу Ошской области.
6. Кадыр ажи Маликов — выпускник факультета исламского права Иорданского национального университета (Амман), 1997-2001 годы.
7. Бактияр Токтогазы уулу в 2004-2009 годах учился в университете Триполи (Ливия), факультет мусульманского права (шариат).
8. Жигитали ажи Исмаилов — в университете «Даарул-улуум» в Пакистане.
9. Кабылбек ажи Акматов — в медресе Пакистана «Мадраса Арабия Райванд».
10. Кенжетай ажи Курманходжаев — в университете аль-Азхар в Египте.
11. Кимсанбай ажи Абдурахманов - в университете Бухары «Мир-Араб» и в университете Иордании (Амман).
12. Кочконбай ажи Садиллаев — в Исламском институте в Ташкенте.
13. Абдыманап ажи Масалиев в университете «Имам-Бухари» в Ташкенте.
14. Мамасабыр ажи Досболов (Молдо Сабыр) учился в худжре.
15. Нурдин ажи Асомудинов (Молдо Надыр) учился в худжре.
16. Сайдамир ажи Джейналиев - в худжре.
17. Ниязали ажи Арипов - в университете Анкары на факультете теологии.
18. Фархат ажи Юсупов - факультет теологии Ошского гуманитарного университета.
19. Чубак ажи Жалилов в 1992-1996 годах учился в Исламском университете, в 2000-2006 годах - в университете «Умм аль-Кура» в Саудовской Аравии (Мекка).
20. Жакшылык ажи Борочоров учился на факультете теологии Университета Анкары и на кафедре теологии Кыргызского государственного университета имени Арабаева (магистратура).
21. Абдымалик ажи Турсунбеков окончил факультет теологии в университете Анкары.
Членов Совета улемов из 21 человека курултай избирает на три года.
Эти данные представлены в докладе «Образование граждан КР в зарубежных исламских учебных заведениях» (декабрь, 2017).