Какое образование у членов Совета улемов и Духовного управления

Булан институт инноваций по укреплению мира провел опрос среди богословов, имамов и работников муфтията о том, где они получили религиозые знания.

Выяснилось, что многие богословы, имамы, руководители исламских учебных заведений, теологи получили образование в университете аль-Азхар в Каире, а также в турецких высших учебных заведениях, патронируемых фондом «Туркия Дианет Вакфы», в университете Умм-аль-Кура в Мекке, университетах Иордании, Сирии.

Некоторые проучились в медресе, принадлежащих пакистанскому движению «Таблиги джамаат».

Где получили образование члены Духовного управления мусульман Кыргызстана

1. Экс-казы Чуйской области Максат Укуев и муфтий Кыргызстана Максатбек Токтомушев учились в 1996-2005 годах в медресе «Мадраса Арабия Райванд» в Пакистане.

2. Казы города Бишкека Садридин Маджитов окончил исламский университет «Абу Хурайра» в Пакистане и медресе «Абдулла ибн Масуд» в Бишкеке.

3. Казы Таласской области Таалайбек Бапиев в 1996-2000 годах учился в медресе «Али ибн Аби тоолиб» в этой же области.

4. Казы Иссык-Кульской области Алмазбек Сагындыков получил образование в 1994-2004 годах в Египте в университете аль-Азхар.

5. Казы Нарынской области Мамбетасан Ибраев получил знания в этом же египетском университете в 1992-2002 годах.

6. Казы Джалал-Абадской области Абдулазиз Закиров учился на курсах по заучиванию Корана в Турции, а также закончил медресе «Имам Тирмизий» в Джалал-Абадской области.

7. Казы Ошской области Самидин Атабаев окончил Казанский исламский университет.

8. Казы города Ош Убайдилла Сарыбаев в 1993-97 годах учился в институте Абдужапар Ошской области.

Где получили образование члены Совета улемов

1. Председатель совета Абдишукур ажи Нарматов окончил в 1993 году университет «Имам-Бухари» в Ташкенте, в 1992-2000 годах учился в университете аль-Азхар в Египте.

2. Заместитель председателя Марс ажи Ибраев учился в 1993-98 годах в Исламском университете Кыргызстана, а также в 1998-2002 годах в университете аль-Азхар в Египте.

3. Заместитель председателя Абибилла ажи Кадырбердиев получил образование в исламском медресе «Азирети Усман» села Орукзар Кадамджайского района и Исламском институте «Расул Акрам» в Бишкеке.

4. Замир каары Ракиев учился в университете аль-Азхар в Египте.

5. Тажибай ажи Байтеитов — в Исламском институте «Абдыжапар» села Кара-Суу Ошской области.

6. Кадыр ажи Маликов — выпускник факультета исламского права Иорданского национального университета (Амман), 1997-2001 годы.

7. Бактияр Токтогазы уулу в 2004-2009 годах учился в университете Триполи (Ливия), факультет мусульманского права (шариат).

8. Жигитали ажи Исмаилов — в университете «Даарул-улуум» в Пакистане.

9. Кабылбек ажи Акматов — в медресе Пакистана «Мадраса Арабия Райванд».

10. Кенжетай ажи Курманходжаев — в университете аль-Азхар в Египте.

11. Кимсанбай ажи Абдурахманов - в университете Бухары «Мир-Араб» и в университете Иордании (Амман).

12. Кочконбай ажи Садиллаев — в Исламском институте в Ташкенте.

13. Абдыманап ажи Масалиев в университете «Имам-Бухари» в Ташкенте.

14. Мамасабыр ажи Досболов (Молдо Сабыр) учился в худжре.

15. Нурдин ажи Асомудинов (Молдо Надыр) учился в худжре.

16. Сайдамир ажи Джейналиев - в худжре.

17. Ниязали ажи Арипов - в университете Анкары на факультете теологии.

18. Фархат ажи Юсупов - факультет теологии Ошского гуманитарного университета.

19. Чубак ажи Жалилов в 1992-1996 годах учился в Исламском университете, в 2000-2006 годах - в университете «Умм аль-Кура» в Саудовской Аравии (Мекка).

20. Жакшылык ажи Борочоров учился на факультете теологии Университета Анкары и на кафедре теологии Кыргызского государственного университета имени Арабаева (магистратура).

21. Абдымалик ажи Турсунбеков окончил факультет теологии в университете Анкары.

Членов Совета улемов из 21 человека курултай избирает на три года.

Эти данные представлены в докладе «Образование граждан КР в зарубежных исламских учебных заведениях» (декабрь, 2017).