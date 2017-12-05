17:30
-4
USD 69.75
EUR 82.81
RUB 1.18
Общество

Какое образование у членов Совета улемов и Духовного управления

Булан институт инноваций по укреплению мира провел опрос среди богословов, имамов и работников муфтията о том, где они получили религиозые знания.

Выяснилось, что многие богословы, имамы, руководители исламских учебных заведений, теологи получили образование в университете аль-Азхар в Каире, а также в турецких высших учебных заведениях, патронируемых фондом «Туркия Дианет Вакфы», в университете Умм-аль-Кура в Мекке, университетах Иордании, Сирии.

Некоторые проучились в медресе, принадлежащих пакистанскому движению «Таблиги джамаат».

Где получили образование члены Духовного управления мусульман Кыргызстана

1. Экс-казы Чуйской области Максат Укуев и муфтий Кыргызстана Максатбек Токтомушев учились в 1996-2005 годах в медресе «Мадраса Арабия Райванд» в Пакистане.

2. Казы города Бишкека Садридин Маджитов окончил исламский университет «Абу Хурайра» в Пакистане и медресе «Абдулла ибн Масуд» в Бишкеке.

3. Казы Таласской области Таалайбек Бапиев в 1996-2000 годах учился в медресе «Али ибн Аби тоолиб» в этой же области.

4. Казы Иссык-Кульской области Алмазбек Сагындыков получил образование в 1994-2004 годах в Египте в университете аль-Азхар.

5. Казы Нарынской области Мамбетасан Ибраев получил знания в этом же египетском университете в 1992-2002 годах.

6. Казы Джалал-Абадской области Абдулазиз Закиров учился на курсах по заучиванию Корана в Турции, а также закончил медресе «Имам Тирмизий» в Джалал-Абадской области.

7. Казы Ошской области Самидин Атабаев окончил Казанский исламский университет.

8. Казы города Ош Убайдилла Сарыбаев в 1993-97 годах учился в институте Абдужапар Ошской области.

Где получили образование члены Совета улемов

1. Председатель совета Абдишукур ажи Нарматов окончил в 1993 году университет «Имам-Бухари» в Ташкенте, в 1992-2000 годах учился в университете аль-Азхар в Египте.

2. Заместитель председателя Марс ажи Ибраев учился в 1993-98 годах в Исламском университете Кыргызстана, а также в 1998-2002 годах в университете аль-Азхар в Египте.

3. Заместитель председателя Абибилла ажи Кадырбердиев получил образование в исламском медресе «Азирети Усман» села Орукзар Кадамджайского района и Исламском институте «Расул Акрам» в Бишкеке.

4. Замир каары Ракиев учился в университете аль-Азхар в Египте.

5. Тажибай ажи Байтеитов — в Исламском институте «Абдыжапар» села Кара-Суу Ошской области.

6. Кадыр ажи Маликов — выпускник факультета исламского права Иорданского национального университета (Амман), 1997-2001 годы.

7. Бактияр Токтогазы уулу в 2004-2009 годах учился в университете Триполи (Ливия), факультет мусульманского права (шариат).

8. Жигитали ажи Исмаилов — в университете «Даарул-улуум» в Пакистане.

9. Кабылбек ажи Акматов — в медресе Пакистана «Мадраса Арабия Райванд».

10. Кенжетай ажи Курманходжаев — в университете аль-Азхар в Египте.

11. Кимсанбай ажи Абдурахманов - в университете Бухары «Мир-Араб» и в университете Иордании (Амман).

12. Кочконбай ажи Садиллаев — в Исламском институте в Ташкенте.

13. Абдыманап ажи Масалиев в университете «Имам-Бухари» в Ташкенте.

14. Мамасабыр ажи Досболов (Молдо Сабыр) учился в худжре.

15. Нурдин ажи Асомудинов (Молдо Надыр) учился в худжре.

16. Сайдамир ажи Джейналиев - в худжре.

17. Ниязали ажи Арипов - в университете Анкары на  факультете теологии.

18. Фархат ажи Юсупов - факультет теологии Ошского гуманитарного университета.

19. Чубак ажи Жалилов в 1992-1996 годах учился в Исламском университете, в 2000-2006 годах - в университете «Умм аль-Кура» в Саудовской Аравии (Мекка).

20. Жакшылык ажи Борочоров учился на факультете теологии Университета Анкары и на кафедре теологии Кыргызского государственного университета имени Арабаева (магистратура).

21. Абдымалик ажи Турсунбеков окончил факультет теологии в университете Анкары.

Членов Совета улемов из 21 человека курултай избирает на три года.

Эти данные представлены в докладе «Образование граждан КР в зарубежных исламских учебных заведениях» (декабрь, 2017).
Ссылка:
просмотров: 313
Версия для печати
Материалы по теме
Никто не знает, сколько кыргызстанцев за рубежом изучают религию
За годы независимости количество мечетей в Кыргызстане выросло в 100 раз
Экс-муфтия Кыргызстана допросили в милиции. Говорили о многоженстве шесть часов
Совет улемов не видит призыва в заявлении Чубака ажи Жалилова о многоженстве
В Кыргызстане за шесть лет количество детсадов увеличилось в 2,5 раза
В ДУМК решают, как привить правила соблюдения чистоты для священнослужителей
Духовное управление мусульман Кыргызстана объявило конкурс для молодых писателей
Более 80 новых учебников на кыргызском языке издали в Кыргызстане
Муфтият просит посетителей Центральной мечети не создавать пробки
Школа.kg: проблемы, о которых знали все
Популярные новости
В&nbsp;КВН рассказали о&nbsp;причинах увольнения Маслякова В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Мы&nbsp;потеряли друга. Ушел из&nbsp;жизни дизайнер ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сергей Пашенков Мы потеряли друга. Ушел из жизни дизайнер ИА «24.kg» Сергей Пашенков
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
За&nbsp;что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и&nbsp;гаишников За что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и гаишников
Бизнес
Врачи vs&nbsp;министр. Обращение ко&nbsp;всем ветвям власти Врачи vs министр. Обращение ко всем ветвям власти
Безлимитный Интернет от&nbsp;MegaCom: всю ночь напролет Безлимитный Интернет от MegaCom: всю ночь напролет
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил 4G-покрытие на&nbsp;севере страны Мобильный оператор О! увеличил 4G-покрытие на севере страны
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!