ОАО «Северэлектро» спишет пени абонентам, погасившим дебиторскую задолженность

ОАО «Северэлектро» объявило о начале акции по списанию пеней абонентам, погасившим дебиторскую задолженность. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, абоненты не только сберегут свои средства, но и вычеркнут себя из черных списков должников, избегут судебных исков и других неприятных последствий, предусмотренных законодательством.

В акции, которая продлится до 31 декабря, могут принять участие все категории потребителей. Cписание будет произведено по завершении акции. Ее условия не распространяются на пени, взысканные судебным решением.