12:39
+4
USD 69.70
EUR 82.97
RUB 1.19
Общество

ОАО «Северэлектро» спишет пени абонентам, погасившим дебиторскую задолженность

ОАО «Северэлектро» объявило о начале акции по списанию пеней абонентам, погасившим дебиторскую задолженность. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, абоненты не только сберегут свои средства, но и вычеркнут себя из черных списков должников, избегут судебных исков и других неприятных последствий, предусмотренных законодательством.

В акции, которая продлится до 31 декабря, могут принять участие все категории потребителей. Cписание будет произведено по завершении акции. Ее условия не распространяются на пени, взысканные судебным решением.
Ссылка:
просмотров: 257
Версия для печати
Материалы по теме
С наступлением холодов в Бишкеке отменили плановые отключения электричества
29 ноября: где в регионах Кыргызстана отключат свет
Западная часть Бишкека этой ночью останется без света
28 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
27 ноября: где в регионах Кыргызстана отключат свет
Состояние главы Amazon в «черную пятницу» достигло $100 миллиардов
24 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
В Астане проходит акция за дружбу народов Кыргызстана и Казахстана
«Черная пятница». Как не потратить весь семейный бюджет: советы шопоголика
23 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
Популярные новости
В&nbsp;Астане проходит акция за&nbsp;дружбу народов Кыргызстана и&nbsp;Казахстана В Астане проходит акция за дружбу народов Кыргызстана и Казахстана
Все госслужащие Кыргызстана с&nbsp;2019 года должны будут знать кыргызский язык Все госслужащие Кыргызстана с 2019 года должны будут знать кыргызский язык
Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов
Сколько сидеть на&nbsp;нарах Омурбеку Текебаеву? Считают специалисты Сколько сидеть на нарах Омурбеку Текебаеву? Считают специалисты
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: выгодный и&nbsp;быстрый Интернет! «День — Ночь» от MegaCom: выгодный и быстрый Интернет!
&laquo;Посоветуйте недорогой смартфон&raquo;. Ответ O!Store «Посоветуйте недорогой смартфон». Ответ O!Store
Кыргызтелеком и&nbsp;Узбектелеком обсудили перспективы сотрудничества Кыргызтелеком и Узбектелеком обсудили перспективы сотрудничества