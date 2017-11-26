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Общество

Топ 5 книг для сотрудников HR от Оксаны Петренко

Фото из личного архива. Оксана Петренко

Оксана Петренко — директор по персоналу Евразийского банка развития. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Оксана признается, что очень любит читать. Каждый день она находит в плотном графике время, чтобы прочесть хотя бы пару страниц новой книги.

Сегодня она рекомендует книги, которые будут полезны всем сотрудникам HR-отделов.

1«Управление конфликтом» Алана Барски (Alan Barsky Conflict resolution for the helping professions)

— Книга от практика с 25-летним опытом в разрешении рабочих и семейных конфликтов, преподавателя Университета Атлантик во Флориде. Очень простое изложение непростой темы разрешения конфликтов, написанное как результат анализа собственного опыта, наблюдений и примеров из жизни.

Книги нет в свободном доступе. Но купить ее можно на сайте Oxford University Press (OUP).

2«Как работает Google» Эрика Шмидта и Джонатана Розенберга

— При первом беглом знакомстве с книгой открыла главу «Что можно и что нельзя делать при найме в Google». И уже больше не смогла оторваться. Ярко. Творчески. Нестандартно. Интересно. Захватывающе.

Нанимайте людей, которые более умны и информированы, нежели вы. Не приглашайте тех, у кого вам нечему научиться и кто не может бросить вам вызов. Любимая цитата Оксаны Петренко из главы «Что можно и что нельзя делать при найме в Гугл»

Любимая цитата Оксаны Петренко

Книга есть в свободном доступе. Ее можно прочитать онлайн тут.

3«Доктор Живаго» Бориса Пастернака

Резюме этой книги Оксана Петренко дала краткое, но емкое: «Некоторые отрывки хотелось выучить наизусть».

Роман создавался Борисом Пастернаком в течение десяти лет. Позже писатель получил за него Нобелевскую премию в области литературы.

4«Brain chains» Theo Copmernolle

— Эта книга о том, как работает мозг и почему надо иногда отключать мобильный. Как не потеряться в огромном количестве информации, которая сваливается на человека; как работать в условиях многозадачности. Как работает мозг и как помочь ему работать эффективнее.

Книга доступна для чтения только на английском языке и только после покупки. Сделать это можно, например, здесь.

5«My early life» Уинстона Черчилля

— Автобиографическая книга о юности Черчилля. Когда читаешь, понимаешь, что Нобелевскую премию по литературе Черчилль получил не зря. Блестящий стиль. Особенно в оригинале.

Книга есть в широком доступе в Интернете. Прочитать ее онлайн на русском языке можно здесь.
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