Топ 5 книг для сотрудников HR от Оксаны Петренко

Оксана Петренко — директор по персоналу Евразийского банка развития. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Оксана признается, что очень любит читать. Каждый день она находит в плотном графике время, чтобы прочесть хотя бы пару страниц новой книги.
Сегодня она рекомендует книги, которые будут полезны всем сотрудникам HR-отделов.
1«Управление конфликтом» Алана Барски (Alan Barsky Conflict resolution for the helping professions)
— Книга от практика с 25-летним опытом в разрешении рабочих и семейных конфликтов, преподавателя Университета Атлантик во Флориде. Очень простое изложение непростой темы разрешения конфликтов, написанное как результат анализа собственного опыта, наблюдений и примеров из жизни.
Книги нет в свободном доступе. Но купить ее можно на сайте Oxford University Press (OUP).
2«Как работает Google» Эрика Шмидта и Джонатана Розенберга
— При первом беглом знакомстве с книгой открыла главу «Что можно и что нельзя делать при найме в Google». И уже больше не смогла оторваться. Ярко. Творчески. Нестандартно. Интересно. Захватывающе.
Нанимайте людей, которые более умны и информированы, нежели вы. Не приглашайте тех, у кого вам нечему научиться и кто не может бросить вам вызов. Любимая цитата Оксаны Петренко из главы «Что можно и что нельзя делать при найме в Гугл»Любимая цитата Оксаны Петренко
Книга есть в свободном доступе. Ее можно прочитать онлайн тут.
3«Доктор Живаго» Бориса Пастернака
Резюме этой книги Оксана Петренко дала краткое, но емкое: «Некоторые отрывки хотелось выучить наизусть».
Роман создавался Борисом Пастернаком в течение десяти лет. Позже писатель получил за него Нобелевскую премию в области литературы.
4«Brain chains» Theo Copmernolle
— Эта книга о том, как работает мозг и почему надо иногда отключать мобильный. Как не потеряться в огромном количестве информации, которая сваливается на человека; как работать в условиях многозадачности. Как работает мозг и как помочь ему работать эффективнее.
Книга доступна для чтения только на английском языке и только после покупки. Сделать это можно, например, здесь.
5«My early life» Уинстона Черчилля
— Автобиографическая книга о юности Черчилля. Когда читаешь, понимаешь, что Нобелевскую премию по литературе Черчилль получил не зря. Блестящий стиль. Особенно в оригинале.
Книга есть в широком доступе в Интернете. Прочитать ее онлайн на русском языке можно здесь.