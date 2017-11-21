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Общество

Трансформатор в 260 тонн через три перевала доставили на Токтогульскую ГЭС

В рамках реализации проекта «Реабилитация сектора энергетики», основным компонентом которого является реконструкция Токтогульской ГЭС, прибыл трансформатор мощностью 425 МВА и весом 260 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Национальный энергохолдинг».

По ее данным, транспортировка была очень трудоемкой: это единичный случай в истории Кыргызстана, когда такой груз (вес которого вместе с техникой для перевозки составляет 320 тонн) перевозят через три перевала. Из-за большой нагрузки техника для перевозки выходила из строя. Сложности в перевозке трансформатора были вызваны и резкими изменениями погоды.

Как сообщается, трансформатор изготовлен компанией JOC Technical Engineering Co., Ltd. (КНР) для замены агрегата №2. Все остальное оборудование уже доставлено.

Пуск планируется в декабре.
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