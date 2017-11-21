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Общество

Налетай. На аукцион выставлено ГП «Кара-Балтинский спиртовой завод»

Фонд по управлению государственным имуществом (ФУГИ) назначил на 22 ноября аукцион по реализации государственного предприятия «Кара-Балтинский спиртовой завод». Информация размещена на официальном сайте ведомства.

Стартовая цена составляет 175 миллионов сомов.

По данным ФУГИ, имущество Кара-Балтинского спиртового завода состоит из зданий и сооружений, общая площадь которых 10 155,4 квадратных метра, и земельного участка площадью 30 319,49 квадратных метра.

На аукцион также выставлено 24,79 процента госпакета акций ОАО «Каиндинский кабельный завод», стартовая цена которого 2,5 миллиона сомов.
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