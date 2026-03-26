Общество

В Сокулуке вернули государству здание больницы за 5,8 миллиона сомов

В Сокулукском районе выявлен факт незаконной приватизации здания на территории районной больницы. Об этом сообщает Генпрокуратура.

По ее данным, по результатам проверки установлено, что в 2007-2008 годах объект передан в частную собственность бывшим айыл окмоту имени Надежды Крупской с нарушением законодательства.

Генпрокуратуры
Фото Генпрокуратуры

Здание находится на земельном участке площадью 226 квадратных метров. В целях устранения нарушений прокуратура внесла акт реагирования.

По итогам его рассмотрения земельный участок и здание, оцененное в 5 миллионов 802 тысячи 307 сомов, возвращены в государственную собственность и закреплены за Сокулукской районной больницей.
