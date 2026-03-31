В госсобственность передали 50 гектаров в Южной планировочной зоне Бишкека

Бишкекский городской кенеш дал согласие на безвозмездное отчуждение в государственную собственность земельного участка, расположенного в Бишкеке на улице Токомбаева (Южная планировочная зона).

Напомним, управление делами президента обратилось в мэрию с письмом от 29 января 2026 года № 11/236 и попросило рассмотреть возможность передачи в госсобственность земельного участка площадью 50,4938 гектара.

Эту территорию намерены отдать для дальнейшего целевого использования в интересах государства и реализации госпрограмм и проектов.