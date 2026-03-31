Общество

В госсобственность передали 50 гектаров в Южной планировочной зоне Бишкека

Бишкекский городской кенеш дал согласие на безвозмездное отчуждение в государственную собственность земельного участка, расположенного в Бишкеке на улице Токомбаева (Южная планировочная зона).

Напомним, управление делами президента обратилось в мэрию с письмом от 29 января 2026 года № 11/236 и попросило рассмотреть возможность передачи в госсобственность земельного участка площадью 50,4938 гектара.

Эту территорию намерены отдать для дальнейшего целевого использования в интересах государства и реализации госпрограмм и проектов.
Материалы по теме
В Бишкеке обновили порядок выкупа земли, предоставленной под стройку многоэтажек
Столичный кенеш передал в госсобственность землю в центре Бишкека
Городской кенеш утвердил бюджет Бишкека на 2026 год
Дом художника останется в муниципальной собственности — мэр Бишкека
В Сокулуке вернули государству здание больницы за 5,8 миллиона сомов
Передать в госсобственность несколько земельных участков намерена мэрия Бишкека
Ежегодно звание «Почетный гражданин Бишкека» будут получать 12 человек
Дизайн-код утвердили, а остановки в Бишкеке разные, удивлены депутаты БГК
Здание музея Алыкула Осмонова мэрия Бишкека передаст в госсобственность
Отстаивать активы Бишкека призвал депутат столичного кенеша
Популярные новости
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В&nbsp;Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
В&nbsp;Кыргызстане меняют правила поступления в&nbsp;вузы: создадут центр для иностранцев В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
