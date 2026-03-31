Столичный кенеш передал в госсобственность землю в центре Бишкека

Бишкекский городской кенеш дал согласие на безвозмездное отчуждение в государственную собственность земельного участка на улице Киевская, 55. Решение принято сегодня на очередной сессии.

Напомним, от управления делами президента в мэрию поступило письмо от 20 января 2026 года № 11/112 с просьбой о передаче земли в госсобственность.

Речь шла также об участке на проспекте Чуй, 108, где расположен Дом художника. Однако после общественного резонанса и обжалования постановления мэрии в суде градоначальник заявил, что этот объект останется в муниципальной собственности.