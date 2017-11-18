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Общество

Борьба с ДТП. Водителей бишкекских маршруток обяжут повторно сдавать экзамены

Водителей бишкекских маршруток намерены повторно обучить правилам дорожного движения. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник управления городского транспорта Абдрахим Абдрасилов.

«Все знают, как люди получают права. Поэтому заключаем договор с учебным центром, а после обучения будем принимать экзамены. Тех, кто не сдаст, к работе не допустим», — сказал он.

По его словам, за 2017 год в столице произошло лишь 8 ДТП с участием маршруток, из них всего два — по вине водителей бусов. Отозвана одна лицензия.

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В одном случае пострадавшей женщине медикам пришлось ампутировать руку. После этого ОсОО «Мейкин» лишили лицензии на перевозку пассажиров, маршруты забрали. Во втором случае нанесен только материальный ущерб, поэтому водителю приостановили лицензию на один месяц.

«В случаях, если виноваты наши бусики, мы предлагаем транспортной инспекции лишить фирму-перевозчика лицензии. Если во вчерашнем ДТП был виноват водитель буса, тоже лишим лицензии. К сожалению, других мер предпринять не можем. На линии транспорт контролирует ГАИ, права не мы выдаем. Поэтому мы можем предложить только дополнительное обучение всех водителей», — отметил Абдрахим Абдрасилов.

Напомним, накануне водитель маршрутки выехал на встречку, в результате чего пострадали 12 человек.
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