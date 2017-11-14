Очередная «реформа ГАИ». Во всем виноваты водители

У кого из водителей нет в портмоне заначки в 200-500 сомов на случай, если остановит гаишник на дороге? А кто не пытался замять вопрос на месте, не дожидаясь оформления протокола? Договориться пытается большинство нарушителей правил дорожного движения. Они дают деньги, а кто-то берет.

ГУБДД, ГАИ, ДПС, ГУПМ...

Служба, призванная обеспечить безопасность на дорогах, называлась по-разному. Вот и патрульную милицию, созданную только в апреле 2016-го, упразднили постановлением правительства. На смену ей пришла служба с длинным и неудобным названием — Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД).

Это не смена вывесок, а инструмент, с помощью которого мы должны открыто и через конкурс набрать качественно новых сотрудников. Сапар Исаков

Теперь в кратчайшие сроки должны сформировать качественный и профессиональный начальствующий состав и через конкурсный отбор принять на службу не скомпрометировавших себя сотрудников милиции.

Читайте по теме ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай

А такие есть?

«Да», — считает замначальника (пока еще) ГУПМ МВД КР Ыманалы Саркулов. «Я лично знаю не замешанных в коррупции сотрудников. При отборе будут учитываться все моменты, — сказал он ИА «24.kg». — Все говорят о коррупции, но это же социальная проблема охватывает всю страну! Сказать, что только одна наша служба — корень зла, тоже нельзя.

Общество этим дышит, полностью заражено. И кто виноват? Те же водители. Если бы не было дающих людей, ни один сотрудник не полезет в чужой карман и не возьмет денег. Ыманалы Саркулов

В чем была ошибка

Анализируя работу патрульной милиции, Ыманалы Саркулов отметил излишние функции, возложенные на них.

Читайте по теме На автодороге Бишкек — Ош в ДТП погибли три человека

«Поэтому и предлагалось создать отдельную службу для работы на дороге и исключить все несвойственные функции, кроме безопасности на дорогах. А это — охрана общественного порядка, обеспечение вызовов по 102, участие и раскрытие преступлений в общественных местах. Теперь этим займется другая служба», — отметил он.

Председатель Общественного совета МВД Толкунбек Исаков считает, что патрульной службе не хватило трех вещей: «Во-первых, денег: те средства, которые закладывали при создании службы, не были выплачены из бюджета. Около 560 миллионов сомов было заложено, а на деле выплачено меньше 20 процентов. На патрулирование сотрудникам категорически не хватало ГСМ, в регионах не хватало машин, была масса других проблем».

Во-вторых, не хватило политической воли, чтобы поставить службу на ноги. Нужно было ее развивать, выбивать деньги из Минфина. И, в-третьих, не хватило того министра, при котором создавали патрульную милицию. Толкунбек Исаков

Читайте по теме Водитель, сбивший насмерть шестилетнюю девочку и ее тетю, был пьян

Он отмечает, что сейчас нужно реально оценивать финансовые возможности страны и не закладывать тех вещей, которые в любом случае не будут финансировать.

«Нынешний министр должен остаться на своей должности до конца реформы. Плюс следует решать вопрос комплексно, включая систему образования в автошколах, выдачу водительских удостоверений и вопросы «Безопасного города», — добавил он.

Как показывает статистика, свыше 20 процентов ДТП совершают люди, которые получили права в течение последних двух-трех лет. Толкунбек Исаков

Не водители, а...

«Мы считаем, что водительские удостоверения должна выдавать не гражданская служба — ГРС, а именно МВД. Чтобы ведомство могло вести контроль и отвечать за качество и последствия применения этих удостоверений», — считает глава ОС МВД Толкунбек Исаков.

По данным Ыманалы Саркулова, ежегодно водительские удостоверения получают около 100 тысяч кыргызстанцев.

«Подготовка водительских кадров превратилась в бизнес. Никто не думает, кого готовят. А может, убийц на дороге? Каждый стремится собрать как можно больше курсантов, заработать денег, а о квалификации не думают», — уверен замначальника ГУПМ.

На дорогу выпускают не высококвалифицированных водителей, а настоящих убийц под прикрытием водительского удостоверения. Об этом тоже надо задуматься. Ыманалы Саркулов

«Транспорт — это источник повышенной опасности, а значит, должен отвечать всем техническим требованиям. Только технически исправный транспорт может быть залогом безопасности. Техосмотр отменили, аргументируя борьбой с коррупцией. Однако тогда органы техинспекции с каждого легкового авто брали 25 сомов в виде налога в бюджет», — добавляет замначальника ГУПМ.

Техосмотр остался только для определенных категорий транспорта, и проводят его частные аккредитованные станции. Сбор составляет более 500 сомов. И все уходит в карманы частных станций. Бизнес считает прибыль, а не безопасность. Ыманалы Саркулов

Когда ждать результатов?

Директор ОО «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова уже не ждет результатов от создания ГУОБДД. «Служба реформируется, и не первый раз. Чуть ли не два раза в год меняется ее структура. Но ощутимых результатов это абсолютно не дает. Хотя всегда появляется надежда, что новая структура как следует возьмется за старые проблемы. Поэтому и сейчас больших надежд мы не возлагаем», — сказала она ИА «24.kg».

«Дело в том, что проблема обширная, вышедшая в какой-то мере из-под контроля. Для ее решения необходимы огромные усилия сразу нескольких структур, в том числе ГРС, Минобразования, Минтранса», — уверена она.

Проблема и в безнаказанности. Сколько бы виновников не старались привлекать к ответственности, даже если составляют протоколы и отправляют дела в суд, практически все дела сходят на нет. Чинара Касмамбетова

Чиновники не скрывают: результатов скоро не ждите.

«Сказать, что вновь созданная служба кардинально изменит ситуацию на дорогах, нельзя, — подчеркивает Ыманалы Саркулов. — Снижение ДТП — это не только результат деятельности ГУПМ. Должен быть комплексный подход, начиная с культуры поведения всех участников дорожного движения, пусть он пешеход, пассажир, извозчик или велосипедист».

Читайте по теме Главе МВД напомнили о невыполненном поручении Темира Джумакадырова

«Чтобы было меньше автоаварий, дороги должны быть идеальными, четко должны быть обозначены пешеходные переходы, линия проезда транспорта, остановок и так далее. Должны работать ГРС, Минтранс и Минобразования. Вот тогда можно было бы сказать — комплексно решили все вопросы, за исключением надзорно-контрольной функции. Тогда было бы виновато только ГУПМ, и нарекания были бы справедливыми», — резюмировал он.