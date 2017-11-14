Очередная «реформа ГАИ». Во всем виноваты водители

У кого из водителей нет в портмоне заначки в 200-500 сомов на случай, если остановит гаишник на дороге? А кто не пытался замять вопрос на месте, не дожидаясь оформления протокола? Договориться пытается большинство нарушителей правил дорожного движения. Они дают деньги, а кто-то берет.
ГУБДД, ГАИ, ДПС, ГУПМ...
Служба, призванная обеспечить безопасность на дорогах, называлась по-разному. Вот и патрульную милицию, созданную только в апреле 2016-го, упразднили постановлением правительства. На смену ей пришла служба с длинным и неудобным названием — Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД).
Теперь в кратчайшие сроки должны сформировать качественный и профессиональный начальствующий состав и через конкурсный отбор принять на службу не скомпрометировавших себя сотрудников милиции.
Это не смена вывесок, а инструмент, с помощью которого мы должны открыто и через конкурс набрать качественно новых сотрудников.Сапар Исаков
А такие есть?
«Да», — считает замначальника (пока еще) ГУПМ МВД КР Ыманалы Саркулов. «Я лично знаю не замешанных в коррупции сотрудников. При отборе будут учитываться все моменты, — сказал он ИА «24.kg». — Все говорят о коррупции, но это же социальная проблема охватывает всю страну! Сказать, что только одна наша служба — корень зла, тоже нельзя.
Общество этим дышит, полностью заражено. И кто виноват? Те же водители. Если бы не было дающих людей, ни один сотрудник не полезет в чужой карман и не возьмет денег.Ыманалы Саркулов
В чем была ошибка
Анализируя работу патрульной милиции, Ыманалы Саркулов отметил излишние функции, возложенные на них.
«Поэтому и предлагалось создать отдельную службу для работы на дороге и исключить все несвойственные функции, кроме безопасности на дорогах. А это — охрана общественного порядка, обеспечение вызовов по 102, участие и раскрытие преступлений в общественных местах. Теперь этим займется другая служба», — отметил он.
Председатель Общественного совета МВД Толкунбек Исаков считает, что патрульной службе не хватило трех вещей: «Во-первых, денег: те средства, которые закладывали при создании службы, не были выплачены из бюджета. Около 560 миллионов сомов было заложено, а на деле выплачено меньше 20 процентов. На патрулирование сотрудникам категорически не хватало ГСМ, в регионах не хватало машин, была масса других проблем».
Во-вторых, не хватило политической воли, чтобы поставить службу на ноги. Нужно было ее развивать, выбивать деньги из Минфина. И, в-третьих, не хватило того министра, при котором создавали патрульную милицию.Толкунбек Исаков
Он отмечает, что сейчас нужно реально оценивать финансовые возможности страны и не закладывать тех вещей, которые в любом случае не будут финансировать.
«Нынешний министр должен остаться на своей должности до конца реформы. Плюс следует решать вопрос комплексно, включая систему образования в автошколах, выдачу водительских удостоверений и вопросы «Безопасного города», — добавил он.
Как показывает статистика, свыше 20 процентов ДТП совершают люди, которые получили права в течение последних двух-трех лет.Толкунбек Исаков
Не водители, а...
«Мы считаем, что водительские удостоверения должна выдавать не гражданская служба — ГРС, а именно МВД. Чтобы ведомство могло вести контроль и отвечать за качество и последствия применения этих удостоверений», — считает глава ОС МВД Толкунбек Исаков.
По данным Ыманалы Саркулова, ежегодно водительские удостоверения получают около 100 тысяч кыргызстанцев.
«Подготовка водительских кадров превратилась в бизнес. Никто не думает, кого готовят. А может, убийц на дороге? Каждый стремится собрать как можно больше курсантов, заработать денег, а о квалификации не думают», — уверен замначальника ГУПМ.
На дорогу выпускают не высококвалифицированных водителей, а настоящих убийц под прикрытием водительского удостоверения. Об этом тоже надо задуматься.Ыманалы Саркулов
«Транспорт — это источник повышенной опасности, а значит, должен отвечать всем техническим требованиям. Только технически исправный транспорт может быть залогом безопасности. Техосмотр отменили, аргументируя борьбой с коррупцией. Однако тогда органы техинспекции с каждого легкового авто брали 25 сомов в виде налога в бюджет», — добавляет замначальника ГУПМ.
Техосмотр остался только для определенных категорий транспорта, и проводят его частные аккредитованные станции. Сбор составляет более 500 сомов. И все уходит в карманы частных станций. Бизнес считает прибыль, а не безопасность.Ыманалы Саркулов
Когда ждать результатов?
Директор ОО «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова уже не ждет результатов от создания ГУОБДД. «Служба реформируется, и не первый раз. Чуть ли не два раза в год меняется ее структура. Но ощутимых результатов это абсолютно не дает. Хотя всегда появляется надежда, что новая структура как следует возьмется за старые проблемы. Поэтому и сейчас больших надежд мы не возлагаем», — сказала она ИА «24.kg».
«Дело в том, что проблема обширная, вышедшая в какой-то мере из-под контроля. Для ее решения необходимы огромные усилия сразу нескольких структур, в том числе ГРС, Минобразования, Минтранса», — уверена она.
Чиновники не скрывают: результатов скоро не ждите.
Проблема и в безнаказанности. Сколько бы виновников не старались привлекать к ответственности, даже если составляют протоколы и отправляют дела в суд, практически все дела сходят на нет.Чинара Касмамбетова
«Сказать, что вновь созданная служба кардинально изменит ситуацию на дорогах, нельзя, — подчеркивает Ыманалы Саркулов. — Снижение ДТП — это не только результат деятельности ГУПМ. Должен быть комплексный подход, начиная с культуры поведения всех участников дорожного движения, пусть он пешеход, пассажир, извозчик или велосипедист».
«Чтобы было меньше автоаварий, дороги должны быть идеальными, четко должны быть обозначены пешеходные переходы, линия проезда транспорта, остановок и так далее. Должны работать ГРС, Минтранс и Минобразования. Вот тогда можно было бы сказать — комплексно решили все вопросы, за исключением надзорно-контрольной функции. Тогда было бы виновато только ГУПМ, и нарекания были бы справедливыми», — резюмировал он.