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Происшествия

В Челябинской области России в ДТП погибла кыргызстанка

Кыргызстанка погибла в дорожно-транспортном происшествии в Челябинской области России. Еще четыре человека получили травмы.

Сообщается, что автоавария произошло 29 марта на 93 километре дороги Челябинск — Троицк.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции Южноуральска установили, что водитель 1978 года рождения, гражданин Кыргызстана, управляя Toyota, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ГАЗзель», за рулем был 46-летний житель Челябинска.

В результате пассажир иномарки, 50-летняя гражданка Кыргызстана, от полученных травм скончалась на месте. Еще четыре пассажира Toyota, также иностранные граждане, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290342/
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