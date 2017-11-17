18 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00-18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улица Чон-Курганская);

9.30-18.00 — улицы Горького, Панфилова, Чехова.

В Чуйской области:

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Мичурина, Эшпая, Кирова), Туз (улицы Западная, Шевченко), город Кант (улицы Панфилова, Пушкина);

9.00-17.00 — село Сокулук (улица Школьная).

В Ошской области: