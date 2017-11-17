«Мои 24». Один день с феями, которые помогают выжить самым маленьким

Сегодня во всем мире отмечается День недоношенных детей. В преддверии праздника журналист ИА «24.kg» провел один день с теми, кто делает жизнь крох теплее и уютнее.

Я свяжу тебе жизнь

Недоношенные дети рождаются на два-три месяца раньше срока: крохи, весом от 500 граммов до 1,5 килограмма. В первые месяцы жизни они нуждаются в особом уходе и постоянной заботе взрослых.

За каждый их грамм и вздох врачи порой борются месяцами. Кроме медицинской помощи и соблюдения температуры в кювезе, куда помещают недоношенных детей, им нужны шерстяные вещи.

Вязаные носочки, шапочки и кофты помогают крохам в буквальном смысле выжить. И в нашей стране есть те, кто помогает выжить маленьким торопыжкам. Это клуб «28 петель».

Движение родилось пять лет назад в Казахстане. Фотожурналист Карла Нур посетила отделение неонатологии. Тогда же она увидела маленькие желтенькие шерстяные носочки. Оказывается, их вязали врачи для самых маленьких.

Шерсть медики покупали сами, из своих скромных зарплат. Тогда фотожурналист решила собрать волонтеров, которые могли бы вязать шерстяные вещи для недоношенных деток.

«Год назад эта инициатива появилась в Бишкеке. Я раньше жила в Казахстане и состояла в клубе «28 петель». Приехав в Бишкек, с удивлением узнала, что у нас в столице нет такого клуба. Решила найти единомышленниц. Все получилось. Сейчас нас около 50 человек. И число волонтеров растет», — рассказала одна из основательниц клуба Бермет Токтогулова.

Сейчас клуб разросся. Он есть в 75 городах, 55 городов России присоединились только в этом году. Филиалы есть в Узбекистане, Беларуси, Украине, Кыргызстане. Даже в ОАЭ есть феи, которые вяжут теплые вещички для недоношенных деток.

Только чистая шерсть

Волонтеры собираются один-два раза в месяц в людных местах и вяжут теплые вещи. Вступить в клуб могут все желающие: даже те, кто вязать не умеет. Название клуба тоже выбрано неслучайно.

28 петель — именно столько нужно набрать на спицы, чтобы начать вязать носочек для ребенка весом не более 1 килограмма.

«Мы собираемся в людных местах специально. Так можно привлечь внимание окружающих к нашей деятельности. Если не умеете вязать, мы вас с радостью научим», — рассказывает волонтер клуба Мээрим Асылбекова.

Главное условие работы — вязание вещей только из стопроцентной шерсти. И дело тут не в том, что ребенку будет теплее.

Для деток шерсть вроде не такая комфортная и уютная, как другие виды пряжи: она колется. Надевать такие вещи на голое тело не очень удобно. Но врачи говорят, что для маленьких торопыжек это как раз то, что нужно.

«У недоношенных детей нарушена терморегуляция. Ведь у них отсутствует жировая прослойка. Есть проблемы с дыханием из-за не полностью раскрытых легких. А колючая шерсть не только дает тепло, но делает ребеночку массаж», — объясняет Бермет Токтогулова.

Лялька получает микромассаж, начинает шевелиться и не забывает дышать, не засыпает. А это самое главное. Если недоношенный ребенок заснет, то может уйти. Бермет Токтогулова

Слезы возле кювеза

Роды раньше срока для мамы большой стресс. А когда видишь свое чадо в кювезе, подключенное к десяткам трубок, с минимальной надеждой на жизнь, то и вовсе руки опускаются.

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Мамы, которые уже прошли через выхаживание недоношенного ребенка, с теплотой вспоминают, как вязаные комплекты клуба «28 петель» подарили их детям надежду на жизнь, а им самим веру в то, что все будет хорошо.

«Слезы возле кювеза: как это знакомо. Так получилось, что роды начались на 31-й неделе беременности. Через четыре часа после родов меня пустили в реанимацию к моей 1490-граммовой малышке», — рассказывает молодая мама из Бишкека Анара.

Захожу, а к моей бледной, маленькой крошке подсоединено так много трубочек. В носик, ручки, ротик. Слезы лились сами по себе. Не знаю, сколько я простояла, прислонившись головой к инкубатору и плача. И так было почти каждый раз, когда я к ней приходила. Мама недоношенного ребенка Анара

«Сейчас нам уже два месяца, и мы весим уже 2,5 килограмма. Ваш подарочек — шапочка, носочки, жилеточка подарили моему чуду много тепла. Мы их до сих пор носим», — добавила молодая мамочка.

А вот история другой мамы, но уже из Москвы. Близнецы Ольги тоже немного поторопились появиться на свет. Две недели реанимации, 1,5 месяца выхаживания в неонатологии. Тут у кого угодно опустятся руки. Но однажды Ольга пришла к ним в реанимацию и увидела своих деток, одетых в шерстяные вещички.

Они были такие яркие и позитивные. И мне самой на душе стало легче. И уже не так страшно было потом, потому что я знала, что есть люди, готовые помогать, кто заочно верит в моих малышей. Мама недоношенных близнецов Ольга

«Сейчас мы дома, растем. На выписку из роддома я им подарила осьминожек. Они стали нашими первыми игрушками. Я благодарна клубу «28 петель». Они подарили настрой. Это очень ценно. Крохотные цветные вещи на твоем ребенке заставляют собраться и улыбнуться, не плакать, когда ты стоишь возле кювеза», — признается женщина.

Подарить надежду

В день встречи волонтеры клуба «28 петель» Мээрим Асылбекова и Бермет Токтогулова отправились с подарками в отделение патологии недоношенных детей Национального центра охраны материнства и детства.

Заведующая отделением Сагын Абдувалиева рассказывает, что ежегодно сюда попадают около тысячи детей. Из них около 300 — недоношенные. И с каждым годом увеличивается число детей с весом менее тысячи граммов.

Фей клуба «28 петель» здесь всегда рады видеть. Персонал приветливо улыбается, когда видит Мээрим и Бермет. Они знают, что сегодня еще несколько деток, которые поспешили появиться на свет, получат в подарок яркие вязаные вещи.

«Когда человек вяжет, его положительная энергетика, внутренняя любовь переходят на эти вещи. И это тоже важно для выхаживания наших деток. Хотелось бы выразить благодарность волонтерам клуба. Я надеюсь, что таких людей в нашей стране будет больше», — признается Сагын Абдувалиева.

Волонтеры приходят с подарками не только сюда. Посещают они Городской перинатальный центр, роддом № 1. Правда, часто приходить не получается. Вязаные комплекты они раздают раз в месяц, как только соберут достаточное количество. Бермет и Мээрим особо отмечают, что комплекты раздаются только бесплатно.

Никакой коммерческой деятельности. Ведь проект «28 петель» — это про благотворительность, про помощь крохам, а не про бизнес.

Кроме носочков, шапочек, жилеток и пледов есть еще одна вещь, которую волонтеры стараются дарить — это осьминожки. Вроде простая игрушка, но на самом деле она несет глубокий смысл и тоже помогает деткам выжить.

«Осьминожки — вообще отдельная тема. Их придумали в Дании. Мамочка связала и положила в кювез. И малыш, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, стал спокойнее», — объясняет Мээрим Асылбекова.

Осьминог имитирует пуповину, и детки перестают выдергивать зонды. Мээрим Асылбекова

Отправляют волонтеры комплекты и в регионы. Например, недавно теплые вещи уехали в Чолпон-Ату и Каракол. Но девушки признаются: они мечтают, чтобы и в других городах нашей страны тоже появились феи, которые помогают выжить самым маленьким.

Ну, а если вы не умеете вязать, помочь клубу все же получится. Например, можно купить пряжу или перечислить деньги на ее покупку.