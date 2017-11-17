«Он почти не мог дышать и весил меньше килограмма». Истории недоношенных детей

17 ноября в мире отмечают Международный день недоношенных детей, учрежденный Европейским фондом по уходу за новорожденными. В Кыргызстане этот праздник появился четыре года назад.

По данным Минздрава, из 160 тысяч детей, рожденных в течение года, семь-восемь процентов появляются раньше срока. Врачи называют их «особыми», а для родителей они «необычные»: им нужны круглосуточные уход, любовь и ласка.

История одной семьи

На 27-й неделе беременности у Айданы Абдырахмановой резко поднялось почечное давление. На консилиуме врачи решили, что в приоритете жизнь матери. Но женщина поставила условие: либо спасают и ребенка, либо операции не будет.

Нужные для крохи лекарства получили, и врачи сделали операцию. Своего ребенка Айдана смогла увидеть лишь через несколько дней: оба лежали в реанимации.

Фото из личного архива семьи Абдырахмановых. Тимур, 940 граммов, 36 сантиметров

«Увидев сына, я плакала. Он был совсем беззащитным, крохотным: вес 940 граммов, рост 36 сантиметров. После рождения он еще потерял в весе (родился 1,06 кг). Врачи протянули его мне и попросили дать ему имя. Как объяснили медики, ребенок ждет своих родителей, их заботу и ласку», — вспоминает Айдана.

Мальчика назвали Тимуром. После рождения он с мамой еще 40 дней находился в больнице под пристальным наблюдением. После выписки они несколько раз в критическом состоянии возвращались к врачам. Малыш периодически терял сознание. Как говорит Айдана, ангелы-хранители Тимура реанимировали и возвращали его к жизни.

Фото из личного архива семьи Абдырахмановых. Подросший Тимур

«Он не мог дышать, кушать. Его практически по капле надо было кормить каждые час-полтора. Тем более у недоношенных деток нет жировых отложений. Поэтому после инкубатора мы лежали в согревающем матраце.

После выписки мы ни на миг не отходили от Тимура: было опасно оставлять его одного. Он слабо дышал. Когда я спала, муж сидел с ним. В течение нескольких месяцев мы жили в страхе, что вот-вот потеряем сына. Сдерживая слезы, рассказывает Айдана

Теперь веселый и самостоятельный трехлетний Тимур ходит в детский сад. И ни по каким параметрам не отстает от своих сверстников.

Фото из личного архива семьи Абдырахмановых. Тимур, 3 года

«Мне еще в роддоме предложили отказаться от ребенка. Говорили, что у него могут быть психические отклонения. Советовали: «Молодая, еще родишь здорового». Я ни тогда, ни сейчас не жалею, что сохранила жизнь своему малышу. Моя старшая дочка тоже недоношенная — восьмимесячная. Несмотря на утверждение, что восьмимесячные не выживают, моя дочь уже учится в школе, отличница. Самое главное в мире лекарство для ребенка — любовь родителей», — уверена Айдана.

Спасти недоношенного сложно, но возможно

До 2014 года в Кыргызстане недоношенными считались малыши от 25 до 37 недель. Теперь врачи борются за жизнь рожденных и на 22-й неделе, весом 500 граммов и ростом 25 сантиметров. А таких детей немало: в год рождаются с самым критическим весом 350-500 малюток.

Фото ИА «24.kg». В отделении патологии недоношенных детей Наццентра охраны материнства лежат 10 детей, вес которых не дотягивает до килограмма

«Конечно, дети с малым весом редко выживают. Но в мире есть практика выхаживания и 16-недельных. Например, в Японии, Швейцарии и США технологии позволяют создать малютке условия, будто он еще находится в утробе матери. У нас таких возможностей нет. Поэтому дети, рожденные весом до килограмма, в зоне риска», — рассказала заведующая отделением патологии новорожденных, недоношенных детей Национального центра охраны материнства и детства Сагын Абдувалиева.

Она также рассказала, что дети весом от одного до полутора килограммов выживают чаще. Если же недоношенный ребенок рождается свыше полутора килограммов, опасность для его здоровья минимальна.

«Но недоношенный ребенок — это все равно особый малыш. Легкие созревают только на 35-й неделе», — добавила заведующая.

В практике Сагын Абдувалиевой однажды родился ребенок весом 640 граммов. И его удалось выходить! Малыш из Токмака теперь вырос и каждый год 17 ноября посещает своих спасителей — врачей.

Причины преждевременных родов

Плохое состояние здоровья женщины — основная причина преждевременных родов, ведь во время беременности обостряются многие болезни, и в результате мать не может выносить ребенка весь срок.

Фото ИА «24.kg». Заведующая отделением патологии новорожденных, недоношенных детей Национального центра охраны материнства и детства Сагын Абдувалиева

«Хорошо еще, если ребенок родился в Бишкеке или Чуйской области. В регионах очень проблематично помочь таким малышам. Недавно к нам в тяжелом состоянии доставили женщину из Джалал-Абадской области. У нее гематологическая болезнь. Первая беременность была неудачной, вторая тоже с осложнениями. Ребенок родился совсем маленьким, сейчас состояние стабилизировалось», — рассказала Сагын Абдувалиева.

Еще одна причина преждевременных родов — экстракорпоральное оплодотворение.

Врачи давно бьют тревогу о проблемах бесплодия у молодежи, и для многих ЭКО — шанс стать родителем. Но, к сожалению, зачатый искусственным путем плод редко вынашивают.

Недоношенный ребенок не приговор

По словам врачей, недоношенные дети отличаются чуткостью. «Они еле дышат, но сердцем все замечают и чувствуют», — говорят медики и даже подшучивают, что чрезмерное любопытство толкнуло таких малышей появиться на свет раньше срока.

В диагнозе мы пишем возраст (например, 32 недели) и постконцептуальный возраст — скажем, 8 недель. Но днем рождения считается день, в который ребенок появился на свет. Сагын Абдувалиева

Она опровергает опасения о влиянии срока родов на физическое и умственное развитие.

«Они догоняют, а порой даже опережают своих сверстников. И в медицине очень много примеров. У нас заведующая отделением Асылкан Жунусова — недоношенная. Есть талантливые кардиологи, гинекологи, педиатры, появившиеся на свет раньше срока», — привела примеры врач.