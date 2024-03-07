Выброшенный ребенок. Джалал-Абадский суд приговорил мать к году пробации

Джалал-Абадский городской суд вынес приговор молодой женщине, которая оставила свою новорожденную дочь на мусорной площадке в областном центре. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе суда.
Подсудимую признали виновной по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка» УК КР и приговорили к лишению свободы на два года.
На основании статьи 82 УК КР с применением одного года пробационного надзора ее освободили от наказания, связанного с ограничением свободы.
Напомним, новорожденную девочку нашли 18 ноября 2023-го около 8.40 возле мусорных баков в микрорайоне «Спутник» в Джалал-Абаде. Выяснилось, что матерью ребенка является 18-летняя жительница села Акман. Она родила ребенка на съемной квартире.