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Общество

Выброшенный ребенок. Джалал-Абадский суд приговорил мать к году пробации

Джалал-Абадский городской суд вынес приговор молодой женщине, которая оставила свою новорожденную дочь на мусорной площадке в областном центре. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе суда.

Подсудимую признали виновной по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка» УК КР и приговорили к лишению свободы на два года.

На основании статьи 82 УК КР с применением одного года пробационного надзора ее освободили от наказания, связанного с ограничением свободы.

Напомним, новорожденную девочку нашли 18 ноября 2023-го около 8.40 возле мусорных баков в микрорайоне «Спутник» в Джалал-Абаде. Выяснилось, что матерью ребенка является 18-летняя жительница села Акман. Она родила ребенка на съемной квартире.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288510/
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