17 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00-19.00 — жилмассив «Энесай» (14-19-я улицы);

9.00-18.00 — жилмассив «Келечек» (3-я, 4-я, 6-я улицы), жилмассив «Красный строитель» (улицы Дубосековская, Сары-Челекская, переулок Аксайский), «Алтын-Ордо» (5-8-я улицы), улицы Орозбекова (район БЧК), Ошская, Оренбургская, Горького, Каракульская, Исанова, Профессора Зимы, Репина, Валдайская, Садырбаева, Кудрука, Малышева, Араванская, переулки Ошский, Оренбургский, Наримановский, проспект Жибек Жолу;

9.00-17.00 — улица Абая, 95;

9.00-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жоогазын, Ахунбаева, Тыналиева, Садырбаева, Эркин-Тоо).

В Чуйской области:

9.00-17.00 — села Ленинское, Степное, Арчалы, Восток (улицы Энгельса, Карла Маркса, Ленина, Тельмана), Садовое (улицы Пролетарская, Гэсовская, Октябрьская), Берлик (улицы Почтовая, Парковая, Молодежная, Токтогула), Сокулук (улица Ошская, переулок Ленинградский), Новопокровка (улицы Кирпичная, Ленина, Садовая, Строительная, Логвиненко, Мира, Белинского, Крупской, Мичурина, Фрунзе, Линейная, МТФ, район магазина «Нооруз»), село Темен-Суу (улица Ленина), поселок Комсомольский (улицы Дорожная, Восточная, Строительная, Новая);

8.30-17.00 — села Новопавловка (улицы Эне-Сай, Кызыл-Кия, Хан-Тенири), Чат-Кель (улицы Первомайская, Набережная), Беловодское (улицы Красноармейская, Щорса, Красина), Петропавловка (улицы Ключевая, Краснооктябрьская), Полтавка (улица Коминтерна), город Кара-Балта (улицы Крупской, Комсомольская).

В Иссык-Кульской области:

9.00-17.00 — села Боз-Булун, Чолпон, Тепке, Жылдыз, Отрадное, Орлиное, Шапак, Тегизчил, совхоз Каракол, села Оттук, Боконбаево, Липенка, Богатыревка, Тилекмат, Ак-Добо, Дархан, Жениш, Маяк, Михайловка, город Балыкчи (улицы Солнечная, Тоголока Молдо, Валиханова);

10.00-14.00 — город Каракол (улицы Карасаева, Элебаева, Сталинградская, Гоголя, Карымшакова, О.Кошевого, Пионерская, Акыйкат, Искакова, Ворошилова, Стаханова, Кравцова, Пушкина, Ростовская, Харьковская, Курочкина, Бекбоева, Баялинова, Дружба, Щелководная, Транспортная, Ошская, Масанчи, Пржевальского, Тоголока Молдо, Фрунзенская, пгт. Пристань, село Челпек).

В Ошской области:

9.00-17.00 — села Кайрагач, Бел-Орук, Кой-Басар, Каранай, Дедек-Буу, Адыр, Заправка, Кашкалдак, Айбек, Котормо, Гульча, Ынтымак, Жапалак, Орке, Кенеш, Тээке, Татар, Чурулдай.

В Баткенской области: