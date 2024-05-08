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Общество

Спектакль «Король Лир» в кыргызстанском театре поставили студенты ГИТИСа

Студенты ГИТИСа поставили спектакль «Король Лир» в Государственном театре молодежи и юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой в Кыргызстане. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства культуры России.

Министерства культуры России
Фото Министерства культуры России. Спектакль «Король Лир» в кыргызстанском театре поставили студенты ГИТИСа

По данным ведомства, инициатором проекта выступил выпускник ГИТИСа, народный артист Кыргызской Республики, исполнитель главной роли короля Лира Турусбек Жумалиев. Он признался, что мечтал о такой постановке.

«Эта идея со мной жила в течение четырех лет. Я решил, что буду работать над этим спектаклем только с московскими выпускниками, желательно, с режиссером и художником, окончившими ГИТИС, так как это центр театрального образования», — приводит слова актера пресс-служба.

В постановочную команду вошли студенты, которые выпускаются в 2024 году: режиссер Андрей Хисамиев, сценограф Елизавета Ермакова и магистрантка художник по свету Нанна Шех.

Постановка создана при участии попечительского совета ГИТИСа и Фонда поддержки и развития театрального образования.

Режиссер Андрей Хисамиев рассказал, что у постановщиков было мало времени и приходилось учитывать особенности другой зрительской культуры. «Это был интересный опыт», — признался он.

А сценограф Елизавета Ермакова отметила, что это спектакль, по ее мнению, об усталости, смирении и внутреннем стержне, который пытаются надломить, о жестокости людей и судьбы, но при этом и о любви. Основой сценографии, как сообщили в вузе, стала природа, представленная в пьесе Уильяма Шекспира, она является отражением внутреннего конфликта главного героя и внешнего конфликта, царящего в обществе.

«У нас очень интересная сценография, костюмы. Когда мы увидели эскизы художницы Елизаветы Ермаковой, всему коллективу театра они очень понравились. В художественном решении запечатлена эпоха возрождения, век Шекспира, но при этом получилось передать актуальность происходящих событий», — сказал Турусбек Жумалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293458/
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