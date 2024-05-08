Бишкекские троллейбусы в утиль? Зачем их хотят заменить дорогими электробусами

Бишкекские троллейбусы под угрозой исчезновения, их могут заменить электробусами. Как сообщили в Инициативе по защите троллейбусов, на их запрос в мэрии столицы ответили, что «рассматривается вопрос о передаче троллейбусов вместе с контактной сетью и тяговыми подстанциями в Ош, Кара-Балту и Токмак для дальнейшей их эксплуатации».

Троллейбусы под нож из-за проекта АБР?

Активисты считают, что замена троллейбусов автобусами — это плохо, так как вместо существующей сети экологичного общественного транспорта могут появиться всего пять маршрутов электробусов.

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Неравнодушные горожане отмечают, что в Бишкеке остро стоят экологическая и транспортная проблемы: чрезмерный уровень автомобилизации, провоцирующий пробки и загрязнение воздуха.

И важным шагом мэрии стало развитие общественного транспорта. Город начал закупать, в том числе на грантовые средства, более экологичные виды транспорта — электробусы и газовые автобусы — на смену маршруткам и бензиновым автобусам.

Однако, по словам активистов, парадоксальным образом эти изменения могут привести к тому, что Бишкек может остаться без единственного экологичного вида транспорта — троллейбусов.

«Причина отказа от троллейбусной сети проста — для новых электробусов нужны депо и электрические подстанции для их подзарядки. Это одно из условий выделения средств Азиатским банком развития на электрификацию общественного транспорта. На сайте АБР также указано, что электробусы «заменят устаревшие троллейбусы», — добавляют в инициативе.

Троллейбусы дешевле и практичнее

Лидер фракции социал-демократов в столичном горкенеше Кадырбек Атамбаев считает, что троллейбусы в Бишкеке надо не ликвидировать, а развивать.

Он подчеркивает, что электробусы обойдутся намного дороже бюджету города.

Так, по словам Кадырбека Атамбаева, на $50 миллионов закупают 100-120 электробусов с зарядными станциями, тогда как в 2017 году за 7 миллионов евро приобрели 52 троллейбуса, «а это практически четырехкратная разница в цене».

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Кроме того, по его мнению, стоит учесть и климатические условия нашего региона. Эксплуатация аккумуляторных батарей в резко континентальном климате, особенно зимой, сильно снижает их эффективность. Это повышает энергопотребление и уменьшает общую эффективность работы электробусов.

«Существенное увеличение количества единиц подвижного состава, необходимое для обеспечения того же уровня обслуживания, что и у троллейбусов, приведет к повышению затрат и усложнению эксплуатации», — заметил он.

Для работы на одних и тех же маршрутах электробусов требуется примерно в 1,5 раза больше (для поддержания одинаковых интервалов), чем троллейбусов или автобусов, из-за зарядных станций.

«Современные троллейбусы остаются более экономичным и практичным решением по сравнению с электробусами, особенно учитывая разницу в затратах на покупку и обслуживание. Также значительно дешевле обходится поддержка контактных сетей, в отличие от установки и эксплуатации зарядных станций для электробусов», — полагает лидер фракции социал-демократов в БГК.

Плюсы и минусы троллейбусов и электробусов

Председатель Ассоциации перевозчиков и логистики профессор Международной высшей школы логистики при КГТУ Темирбек Шабданалиев рассказал, что пока окончательного решения по судьбе троллейбусов нет.

«Было рабочее совещание, мы в нем участвовали. Там высказали несколько противоположных мнений. В частности, что троллейбусы малоповоротливые, особенно на перекрестках, когда токоприемники перескакивают на стрелках. И это задерживает общее движение, из-за чего создаются заторы», — сказал он.

Было предложение пустить троллейбусы только по прямым или периферийным улицам, где много пассажиров, и исключить повороты. Темирбек Шабданалиев

И отметил, что научно-исследовательская группа, в состав которой он входит, провела исследование о пользе и вреде троллейбусов и электробусов и представила свои рекомендации.

«Мы пришли к схожему выводу (оставить на прямых и периферийных улицах). У троллейбусов много преимуществ: большая вместимость, низкая посадка, что удобно для пассажиров. Многие люди именно по этим причинам используют их чаще. Но все равно у нас проблема № 1 в городе — это заторы, пробки, а троллейбусы их провоцируют», — подчеркнул глава ассоциации.

Еще одно предложение, которое озвучили на совещании, — переход на электробусы. Темирбек Шабданалиев перечислил их плюсы и минусы. Он отметил экологичность такого вида транспорта. Но их стоимость в три раза выше, чем троллейбусов.

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«Содержание и эксплуатация электробусов очень дорогие. Нужны зарядные подстанции на конечных остановках или хотя бы в таких местах, где никому не мешают. После одной поездки автобус вынужден ехать на зарядку. Там два-три часа заряжается и опять возвращается на линию. То есть это тоже связано с затратами. Сегодня на территории пассажирского парка строится зарядная станция, но их нужно несколько», — добавил глава ассоциации.

Еще из минусов — аккумуляторы. Темирбек Шабданалиев назвал их очень опасной частью автомашины. Если произойдет столкновение, то из аккумулятора может вытечь кислота, нейтрализация которой очень сложная.

«А после окончания срока эксплуатации таких аккумуляторов их тоже надо перерабатывать, утилизировать. Это тоже большая проблема. Специальные заводы надо строить, хранить эти отходы где-то нужно так, чтобы окружающей среде безопасно было. Поэтому у троллейбуса есть и много плюсов, и много минусов, как и у электробусов», — подытожил он.

Темирбек Шабданалиев подчеркнул, что эксперты, исследователи, ученые могут лишь давать рекомендации, а окончательное решение за муниципалитетом или депутатами горкенеша.