Место директора бишкекской гимназии № 64 вновь вакантно

Министерство образования и науки сообщило о начале приема документов на вакантные должности директоров общеобразовательных организаций.

В частности в Бишкеке семь вакантных мест — в школах № 7, 41, 51, 53, 56, 64 и 99.

Ранее по итогам конкурса на вакантную должность директора столичной школы-гимназии № 64 прошла кандидат, которая ранее была осуждена за экономическое преступление. Но, согласно утвержденному положению, к конкурсу не допускаются лица, имеющие/имевшие судимость — вне зависимости от погашения.

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Со списком вакансий по республике можно ознакомиться на сайте Минобразования. Документы принимаются онлайн, их необходимо отправлять только с личной электронной почты (не допускается использование почты другого человека) до 18.00 22 мая.

Постановление кабмина «Об утверждении положения о порядке конкурсного отбора руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций КР» подписано 22 февраля 2024-го.

Конкурс на вакантные места проводится в тех школах, где директора занимают должность более пяти лет.