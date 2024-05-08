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Общество

Эксперты предлагают создать новое министерство

В Бишкеке предлагают создать международный центральноазиатский водно-энергетический консорциум для разработки принципов совместного водопользования странами региона. А также выделить в структуре правительства Кыргызской Республики отдельное министерство водных ресурсов.

Об этом стало известно из резолюции международной конференции «Дефицит гидроресурсов в ЦА: пути решения водных проблем на региональном и международном уровнях», состоявшейся на днях в столице Кыргызстана.

Кроме этого, эксперты и исследователи считают, что необходимо пересмотреть нормативы и схемы вододеления трансграничных водных ресурсов и разработать новые правила и нормы водопользования между странами Центральной Азии.

В обосновании к резолюции говорится, что водный стресс вследствие климатических изменений будет только усиливаться и к 2040 году в некоторых районах региона он увеличится в 2,8 раза. А ожидаемое сокращение и ухудшение качества водных ресурсов окажет долгосрочное негативное влияние на продовольственную, энергетическую и экологическую безопасность в Центральной Азии.

В конференции, помимо независимых экспертов, принимали участие и представители государственных структур. В частности, НИСИ при президенте Кыргызстана и института экономической политики, преобразованных буквально накануне в Институт стратегических инициатив. Поскольку именно эта структура отвечает за аналитическое обеспечение деятельности президента и кабинета министров, предложения, сформулированные в резолюции конференции, могут стать основанием для решений на самом высоком государственном уровне.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293464/
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