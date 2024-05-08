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Общество

Переход на латиницу в 2026 году. Миссия выполнима?

В Баку прошло второе заседание комиссии по общему алфавиту тюркского мира. В его работе приняли участие ученые из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Северного Кипра.

Они обсудили ход работы по развитию общего алфавита тюркского мира на основе латиницы и план действий, связанный с его продвижением.

На брифинге по итогам заседания руководитель Тюркского лингвистического общества Осман Мерт подчеркнул, что «тюркский мир нуждается в письменном общении и в рамках этих инициатив предпринимает ответственные шаги».

По его словам, «тюркские государства добились серьезного академического прогресса в вопросе перехода на общий алфавит, но для принятия политических решений может потребоваться некоторое время».

Осман Мерт отметил, что для тюркских республик, получивших независимость с распадом Советского Союза, сегодня открывается новая страница.

«То, что произошло на этой встрече, является реализацией исторической миссии. Мы нуждаемся в общении в письменной форме и должны этого добиться. Турция, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан уже используют латинский алфавит. Теперь дело осталось за Казахстаном и Кыргызстаном», — отметил Осман Мерт.

«Переход Казахстана на латинский алфавит может произойти уже к 2025 году. В 2026-м исполняется 100 лет со дня проведения Первого тюркологического съезда. Мы рассчитываем завершить тему общего алфавита к этой дате.

История возложила на нас эту ответственность, и мы должны быть более решительными», — резюмировал глава Тюркского лингвистического общества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293469/
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