Кыргызстанцы принимают участие в проекте «Живая книга»

Межэтнический проект «Живая книга», в котором примут участие кыргызстанцы, пройдет сегодня в Барнауле. Об этом сообщили российские СМИ.

По словам организаторов, «Живая книга» призвана сформировать толерантность по отношению к представителям народов, живущих в крае, а также найти точки соприкосновения для культурного обмена и не только.

В роли самих «живых книг» выступят представители этнических групп, проживающих в Алтайском крае. Они должны представить публике уникальные знания о своем народе, как-то заинтересовать своей культурой и историей. Материалы представят студенты из Таджикистана, Китая, Кыргызстана и Казахстана.