Слепая девушка, которая поет

Певицу Назгуль Чынарбек кызы нередко называют кыргызской Дианой Гурцкой. Она студентка пятого курса университета имени И.Арабаева, учится на факультете художественной культуры и образования, поет на сцене. О том, как живется таким людям в нашей стране, журналисту ИА «24.kg» рассказала сама незрячая с детства девушка.

В семье

Назгуль родилась в 1994 году в городе Таласе. Родители и два старших брата учили ее кататься на велосипеде и играть. Они баловали ее, старались, чтобы она была как все дети. Но только когда ей исполнилось семь лет, девочка не смогла, как все, пойти в школу, потому что ее родители не знали о существовании учебного заведения для незрячих.

О специализированной школе-интернате для слепых и слабовидящих в Бишкеке им рассказали люди, увидев Назгуль поющей на фестивале.

Трудное расставание

Было решено везти девочку в Бишкек. Очень уж ей хотелось учиться.

«Папа лучше знал русский язык и столицу. Он и устроил в школу. Как сейчас помню: он привел меня в класс, и мы попрощались. Мне было страшно оставаться одной, хотелось плакать, но я сдерживала слезы, жалела отца. Он и так не хотел меня оставлять. Папа выходил, закрывал за собой дверь, а потом возвращался снова, чтобы посмотреть, не плачу ли я. Так тяжело мы прощались первый раз. После того, как я уехала из Таласа, у родителей родилось еще четверо детей. Моей маме присвоено звание матери-героини», - рассказывает Назгуль.

Все ее братья и сестры зрячие. Врачи предполагают, что Назгуль родилась такой из-за травмы матери во время беременности. Есть и еще одна версия: отец, будучи врачом-рентгенологом, получил облучение.

Школа

Русского языка Назгуль не знала, поэтому учиться в школе сначала было трудно. Но ее первая учительница Эркежан Сыдыгалиева уделяла ей чуть больше времени, научила русскому языку, шрифту Брайля и вытянула Назгуль в отличницы.

«Эркежан Жунусбековна однажды принесла нам специальные шахматы для незрячих людей и научила играть. С пятого класса я начала участвовать в соревнованиях по этому виду спорта. До сих пор играю и занимаю призовые места», - вспоминает девушка.

В старших классах стали преподавать музыку. Учитель Дмитрий Хусаинов заметил талант Назгуль и поддержал ее дополнительными занятиями. А потом, несмотря на то что и сам незрячий, поехал и нашел тот факультет для Назгуль, где она сейчас получает высшее музыкальное образование.

Талантливый человек талантлив во всем

Помимо учебы, Назгуль пишет стихи. Говорит, что на кыргызском получается лучше. Она написала уже две песни. Гимн для одной из бишкекских школ и песню под названием «Суйуу арманы» («Мечта о любви»).

«Я люблю петь. Завершила занятия в кружке игры на баяне. Свое будущее связываю с музыкой. Поступила в вуз для того, чтобы не просто петь, а иметь высшее музыкальное образование, чтобы ответить на все вопросы, касающиеся музыки, и чтобы мне не было за себя стыдно», - говорит она.

Равные возможности

- Как вы привыкли к университету после школы, где все были такие же, как вы, и все приспособлено для незрячих?

- Вместе со мной на этот же факультет поступила одноклассница. Она слабовидящая. Сначала она меня водила. Через некоторое время нас разделили по разным группам. Ее перевели в группу с бюджетниками, а я осталась в контрактной группе. Когда она ушла, мне было очень страшно, паниковала. Но одногруппники были внимательны ко мне. Во всем помогали и помогают до сих пор.

Фото из Интернета. Назгуль Чынарбек кызы (слева) с подругой

На встречу ее за руку привела подруга, одногруппница и соседка по комнате в общежитии. Чтобы спокойно побеседовать, мы зашли в небольшую закусочную. Назгуль поставила на стол телефон с сенсорным экраном.

- Как вы им пользуетесь?

- Я хотела рассказать о социальном центре «Равные возможности», основателями которого являются двое незрячих успешных людей - депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев и экономист Владимир Ганжела. В этом центре учат пользоваться сенсорными устройствами, компьютером, GPS-навигацией и ходить с тростью. Сейчас, к счастью, почти вся современная техника доступна незрячим. Есть компьютерные программы для людей с ограниченными возможностями, голосовые вводы в телефонах и прочее.

Дороги, которые есть и которые будут

- Бишкек плохо приспособлен для людей с инвалидностью. Нет элементарных вещей: пандусов, съездов с тротуаров на проезжую часть, очень мало звучащих светофоров для незрячих. Часто ли у вас возникают проблемы с передвижением по столице?

- В сложные ситуации мы попадаем каждый день. Во многих местах неровные дороги. Мы не можем самостоятельно поймать маршрутку. Приходится обращаться к людям. Бывает, они не слышат, потому что стоят в наушниках. Я и сама так делаю. А в остальном… жить можно, - улыбается Назгуль.

- А как по разбитым тротуарам ходите зимой?

- Зимой как раз передвигаться легче, потому что обычно там, где не ходят люди, лежит снег. Находить палкой протоптанную дорогу легко.

- В Бишкеке отзывчивые люди?

- Да. Выходя из дома, мы только на людей и надеемся. Они всегда помогут сесть в общественный транспорт, перейти дорогу, найти нужный адрес.

- Что вы планируете делать после окончания вуза?

- Планов пока нет. Есть мечты. Моя самая заветная мечта выйти замуж за любимого человека и быть с ним счастливой. Чтобы у нас были дети. И, конечно, чтобы я работала и финансово не была зависима от мужа. Для этого я и получаю образование. Ну и для того, чтобы было что дать детям. А еще я бы хотела остаться в Бишкеке, потому что здесь все мои друзья.

Мировой опыт

В Международном календаре знаменательных дат есть несколько дней, посвященных незрячим людям. Эти даты призваны обратить внимание общества на тех, кто в силу разных причин лишен зрения и оказался в трудной жизненной ситуации. И есть люди, о которых в эти дни вспоминается с особой теплотой: они изменили отношение общества к слепым.

В 1784 году в Париже известный педагог Валентин Гаюи на свои личные средства в своем собственном доме открыл первую в мире школу для слепых детей. Первым учеником стал подобранный на церковной паперти мальчик. Позже в школу поступили еще 11 беспризорных. Гаюи использовал свой метод обучения посредством придуманного им шрифта для слепых – «унциала».

Несмотря на финансовые трудности, Гаюи издал несколько книг для слепых. Это были первые в мире книги для людей, лишенных зрения. По ним обучались до появления шеститочечного шрифта Брайля.

Деятельность Валентина Гаюи была замечена в Российской империи. Император Александр I в 1803 году направил ему предложение создать в Санкт-Петербурге учебное заведение для людей с полной или частичной потерей зрения. Педагог предложение принял, в 1806 году прибыл в Петербург и нашел соратников-энтузиастов. Когда школа была готова к открытию, из Министерства просвещения пришел ответ: «В России нет слепых детей». Тогда Гаюи стал сам разыскивать учеников. Он не только обучал их, но и кормил за свой счет.

Четыре года спустя Александр I утвердил штат, устав и бюджет Санкт-Петербургского института слепых. Скудный бюджет оставлял бытовые условия и занятия в институте желать лучшего, и лишь огромное желание учеников осваивать грамоту и ремесла помогало преодолевать все трудности.

Летом 1808 года после проверки заведения чиновники отметили в отчете: «Слепые воспитанники обучены чтению, письму, географии, истории, языкам, музыке, печатанию, пению и разным ремеслам – плетению корзин и стульев, вязанию сетей, вышиванию и наборному делу».

В возрасте 72 лет Гаюи покинул Россию, но перед этим император наградил его орденом Святого Владимира. Всемирная организация здравоохранения, желая увековечить память о Валентине Гаюи, приняла решение отмечать Международный день слепых в его день рождения, который приходится на 13 ноября.