10 советов, как сэкономить на счетах за электроэнергию

С 2008 года 11 ноября отмечается День энергосбережения. Решение об учреждении этого праздника принято в Казахстане. Мероприятия по экономии энергоресурсов почти в три раза дешевле, чем производство и доставка потребителям такого же количества вновь полученной энергии. Меры по энергосбережению элементарны и доступны каждому человеку.

О лампочках

Специалисты Национального энергохолдинга подсчитали, как использование светодиодных ламп снизит плату за электроэнергию.

Срок службы лампы накаливания — 2 тысячи часов при стоимости 15 сомов. Срок службы светодиодных ламп — 30 тысяч часов при стоимости 180 сомов.

Лампа накаливания мощностью 100 Вт при работе 5 часов в день и 250 дней в году расходует 125 киловатт-часов электроэнергии. Светодиодные лампы мощностью 10 Вт при работе 5 часов в день и 250 дней в году потребляют 12,5 киловатт-часа в год.

В первом случае счет за электричество при нынешнем тарифе составит 96,25 сома, а во втором — 9,6 сома. Единственный минус ламп накаливания — их высокая цена. Но, учитывая экономию на счетах и срок службы, предпочтение лучше отдать им.

Правила энергосбережения

1. Замените обычные лампы накаливания энергосберегающими. Срок их службы в 6 раз больше лампы накаливания, а потребление в 5 раз ниже. За время эксплуатации лампочка окупает себя 8-10 раз.

2. Применяйте местные светильники, когда нет необходимости в общем освещении. Возьмите за правило гасить свет, выходя из комнаты.

3. Отключайте устройства, длительное время находящиеся в режиме ожидания. Бытовая техника в таком режиме потребляет от 3 до 10 Вт. В течение года, к примеру, четыре зарядных устройства, оставленных в розетке, дадут дополнительный расход энергии в 300-400 киловатт-часов.

4. Применяйте технику класса энергоэффективности не ниже А. Дополнительный расход энергии на бытовые устройства устаревших конструкций составляет около 50 процентов.

5. Не устанавливайте холодильник рядом с газовой плитой или радиатором отопления. Это увеличивает расход энергии холодильником на 20-30 процентов. Уплотнитель холодильника должен быть чистым и плотно прилегать к корпусу и дверце. Даже небольшая щель увеличивает расход энергии на 20-30 процентов.

6. Охлаждайте до комнатной температуры продукты перед их помещением в холодильник.

7. Не закрывайте радиатор холодильника, оставляйте зазор между стеной помещения и задней стенкой холодильника, чтобы она могла свободно охлаждаться.

8. Если у вас электрическая плита, следите за тем, чтобы ее конфорки не были деформированы и плотно прилегали к дну нагреваемой посуды. Это исключит излишний расход тепла и электроэнергии. Не включайте плиту заранее и выключайте плиту несколько раньше, чем необходимо для полного приготовления блюда.

9. Кипятите в электрическом чайнике столько воды, сколько хотите использовать.

10. В некоторых домах компьютер держат включенным постоянно. Выключайте его или переводите в спящий режим, если нет необходимости в его постоянной работе. При непрерывной круглосуточной работе компьютер потребляет 70-120 киловатт-часов в месяц. Если непрерывная работа нужна, то эффективнее для таких целей использовать ноутбук или компьютер с пониженным энергопотреблением.

Чистая экономия

Большинство советов по экономии электроэнергии, как ни странно, относится к чистоте. К примеру, исследования показывают, что стиральная машина 90 процентов электроэнергии тратит именно на нагрев воды, а большинство загрязнений отстирывается при температуре 30 градусов.

Загрязненные электроприборы менее эффективно отдают энергию. Поэтому не забывайте периодически чистить чайник от накипи.

Содержать в чистоте нужно не только бытовую технику, но и светильники. Пыльная лампочка или люстра дают на 50 процентов меньше света, чем могли бы. Такая же ситуация и с комнатными светильниками.

Воспользуйтесь этими простыми советами, и потребление электроэнергии, а также плата за нее значительно уменьшатся.