Суды города Кызыл-Кии грубо нарушают закон. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.

По ее данным, омбудсмен Кубат Оторбаев провел внезапную проверку изолятора временного содержания Кызыл-Кии.

Как сообщается, на момент проверки в ИВС находились восемь человек, которые содержатся там от 10 дней до трех месяцев.

Местные судьи при избрании меры пресечения выносят постановления о содержании следственно-арестованного в ИВС, а не в СИЗО, что является грубым нарушением законодательства. Об этом составлен соответствующий акт, говорится в сообщении.