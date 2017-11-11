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Общество

Суды города Кызыл-Кии грубо нарушают закон

Суды города Кызыл-Кии грубо нарушают закон. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.

По ее данным, омбудсмен Кубат Оторбаев провел внезапную проверку изолятора временного содержания Кызыл-Кии.

Как сообщается, на момент проверки в ИВС находились восемь человек, которые содержатся там от 10 дней до трех месяцев. 

Местные судьи при избрании меры пресечения выносят постановления о содержании следственно-арестованного в ИВС, а не в СИЗО, что является грубым нарушением законодательства. Об этом составлен соответствующий акт, говорится в сообщении.
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