Мэрии Кызыл-Кии вернули земельный участок бывшей детской поликлиники

Прокуратурой Кызыл-Кии Баткенской области в мэрии города проведена проверка по исполнению земельного законодательства. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Проверка установила, что земельный участок бывшей детской поликлиники, расположенной в городе Кызыл-Кие по улице Жусубалиева, с нарушением земельного законодательства незаконно передан в частную собственность путем составления договора купли-продажи от 2010 года между департаментом муниципальной собственности при мэрии и гражданином А.У.

Прокуратурой города внесено исковое заявление о признании недействительным вышеуказанного договора купли-продажи в Кызыл-Кийский городской суд. По результатам рассмотрения судов всех инстанций, исковое заявление прокуратуры удовлетворено в полном объеме.

На имя мэра города Кызыл-Кии был внесен акт прокурорского реагирования. Земельный участок стоимостью 8 миллионов 588 тысяч сомов общей площадью 4 тысячи 294 квадратных метра принят в муниципальную собственность мэрии Кызыл-Кии.