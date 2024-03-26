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Происшествия

В Кызыл-Кие женщина обманула торговцев на 600 тысяч сомов. Ее задержали

В Кызыл-Кие задержана подозреваемая в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.

По данным ведомства, в январе — феврале этого года некая женщина по имени М. вошла в доверие торговцев рынка Таштемир-Ажы города Кызыл-Кии, взяла товар и, не отдав денег, скрылась.

пресс-службы УВД Баткенской области
Фото пресс-службы УВД Баткенской области

В милицию с заявлением обратились восемь граждан. Начато досудебное следствие по статье 209 «Мошенничество» УК КР. Общая сумма расходов, понесенных пострадавшими, составила около 600 тысяч сомов.

В качестве подозреваемой задержана 34-летняя жительница Аксыйского района Джалал-Абадской области У.М. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289929/
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