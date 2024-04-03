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Общество

В Караколе у женщины забрали дом. Акыйкатчи просит обеспечить потерпевшую жильем

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева призвала государственные органы восстановить права жительницы Каракола Сурии Матниязовой. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, в 1997 году мэрия города Каракола на нужды государства забрала на баланс муниципальной собственности ее земельный участок вместе с домом. Взамен мэрия предоставила ей квартиру.

«Однако позже объявились другие лица и стали претендовать на квартиру, заявив, что они ее приватизировали. С тех пор, вот уже 26 лет, она судится с ними. В 2008 году суд вынес решение о выселении Матниязовой, обязав мэрию Каракола предоставить ей равнозначное жилье. Однако решение суда до сих пор не исполнено. Прокуратурой города Каракола 3 марта 2020 года внесено представление об устранении нарушений», — говорится в сообщении.

На встрече с жителями Иссык-Кульской области омбудсмен призвала полномочного представительства президента в регионе обеспечить соблюдение прав Матниязовой. Однако полпред области поменялся.

Акыйкатчи призывает государственные органы к исполнению судебного решения и акта прокурорского реагирования, а также призывает привлечь виновных лиц к ответственности.

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша депутат Шарапаткан Мажитова сообщила, что к ней обратилась жительница Каракола, которая рассказала о незаконных действиях правоохранительных органов и судов. По словам нардепа, женщину с тремя детьми выгнали из дома и избили представители суда и прокуратуры. 

Позже в Генеральной прокуратуре прокомментировали заявление депутата, что сотрудники прокуратуры участия в принудительном выселении не принимали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290622/
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