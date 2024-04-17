Жительница Сузака украла золотые изделия на 100 тысяч сомов

В Кызыл-Кие задержана жительница Сузака, подозреваемая в краже. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.

По данным ведомства, с заявлением обратился 63-летний Б.Ж. Он сообщил, что неизвестные украли из его дома в Кызыл-Кие золотые изделия на сумму 100 тысяч сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

Сегодня, 17 апреля, задержана 50-летняя жительница Сузакского района О.А. Она передана следственным органам. Украденные золотые изделия изъяты и переданы потерпевшему.

Следствие продолжается.