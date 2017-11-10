На КПП «Ак-Тилек» скопилось 165 машин

На пункте пропуска «Ак-Тилек» на границе с Казахстаном скопилось 165 фур, а на КПП «Чон-Капка» — 135 машин. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной пограничной службе Кыргызстана.

На КПП «Ак-Жол» очередей не наблюдается. Людей казахстанские пограничники пропускают оперативно. Однако проезда ожидают около 30 микроавтобусов и легковых автомобилей. Пробок на КПП «Чалдыбар» нет.

В начале недели Пограничная служба сообщила о резком сокращении очередей в пунктах пропуска. К 8 ноября на КПП «Ак-Тилек» оставалось всего 40 фур. ГПС поясняла, что пограничники Казахстана пропускают пустые фуры без проверки.

С 10 октября на всех КПП кыргызско-казахской границы из-за усиленной проверки со стороны Казахстана наблюдается большое скопление грузовых машин.