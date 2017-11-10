17:37
+6
USD 69.60
EUR 80.70
RUB 1.17
Общество

На КПП «Ак-Тилек» скопилось 165 машин

На пункте пропуска «Ак-Тилек» на границе с Казахстаном скопилось 165 фур, а на КПП «Чон-Капка» — 135 машин. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной пограничной службе Кыргызстана.

На КПП «Ак-Жол» очередей не наблюдается. Людей казахстанские пограничники пропускают оперативно. Однако проезда ожидают около 30 микроавтобусов и легковых автомобилей. Пробок на КПП «Чалдыбар» нет.

В начале недели Пограничная служба сообщила о резком сокращении очередей в пунктах пропуска. К 8 ноября на КПП «Ак-Тилек» оставалось всего 40 фур. ГПС поясняла, что пограничники Казахстана пропускают пустые фуры без проверки.

С 10 октября на всех КПП кыргызско-казахской границы из-за усиленной проверки со стороны Казахстана наблюдается большое скопление грузовых машин.
Ссылка:
просмотров: 829
Версия для печати
Материалы по теме
На КПП «Чон-Капка» на кыргызско-казахской границе с трудом проходят бусы
Увеличить пошлину за расторжение брака намерены в Казахстане
Зарплата казахских чиновников будет зависеть от скорости ответов журналистам
Перевозчики из Кыргызстана игнорируют транспортное законодательство Казахстана
Неделя-24. Что вы могли пропустить
Пикет у посольства Казахстана: участникам раздали данные спецслужб о санкциях
Кыргызстанцы требуют от Казахстана открыть границу. И грозят выходом из ЕАЭС
Казахстан намерен усилить контроль на границе с Кыргызстаном
Казахстанские СМИ распространили видео о зараженных сухофруктах из Кыргызстана
В Кыргызстане упрощен въезд на приграничные территории
Популярные новости
Уволены шесть главврачей в&nbsp;Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым Уволены шесть главврачей в Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым
На&nbsp;Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по&nbsp;двум статьям&nbsp;УК На Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
Кыргызстан обвинили в&nbsp;контрабанде оружия Кыргызстан обвинили в контрабанде оружия
Казахстан намерен усилить контроль на&nbsp;границе с&nbsp;Кыргызстаном Казахстан намерен усилить контроль на границе с Кыргызстаном
Бизнес
Выбирай правильный тариф, студент! Выбирай правильный тариф, студент!
Первым делом, первым делом... абоненты! Первым делом, первым делом... абоненты!
В&nbsp;городе Исфане открыт новый O!Store В городе Исфане открыт новый O!Store
Внимание: Офисы&nbsp;О! и&nbsp;магазины O!Store работают без выходных Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных