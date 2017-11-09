10 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».
В Бишкеке:
- 9.30-18.30 — жилмассивы «Энесай» (5-10-я улицы), «Келечек» (7-9-я улицы);
- 9.00-18.00 — улицы Айдаралиева, Горького, Каракульская, Медерова, Кулатова, Можайского, Кызыл-Кийская, Боталиева, Фере, Тулебердиева, переулки Новосибирский, Ошский, Оренбургский, Ижевский, село Орто-Сай (улица Иманалиева);
- 9.00-17.00 — проспект Манаса, улицы Профессора Зимы, Абая, 101, Куренкеева, Кудрука, переулок Долонский, жилмассив «Учкун» (улицы Учкун, Конур-Олон, Чимындык, Ауэзова), село Чон-Арык (улицы Мусулманкулова, Северная, Кожобергенова, Ямбургская, Береговая);
- 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Чортекова, Арча-Бешик, Валдайская);
- 11.00-13.30 — 12-й микрорайон, 56-58, 57/1, 57/2, 69,/1, 69/2, 69/3;
- 14.00-16.00 — 12-й микрорайон, 42-46, 48-53;
- 15.00-17.30 — 12-й микрорайон, 2-6, 12, 13.
В Чуйской области:
- 9.00-17.00 — села Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Молодой Гвардии, Крупской, Веселая, Фрунзе, Шоссейная), Кок-Джар (улицы Матыева, Нурмамбетова, Уметалиева, Бишкек, Арпачиева, Полевая, Сыргак), Байгельди (улица Кайырма), Кайырма (улица Кайырма), Джаны-Пахта (улицы Западная, Садовая, Чолпонкулова, Спортивная), Новопавловка (улицы Гоголя, Проектируемая, 1-я, 2-я, 4-я, 5-я, 6-я линии), Чат-Куль (улица Украинская), Чон-Джар (улица Термечикова), Ак-Торпок (улица Попенова), Маловодное (улица Центральная), Беловодское (улицы Колхозная, Луговая);
- 8.00-17.00 — поселок Искра.
В Ошской области:
- 9.00-17.00 — сельские управы Корул, Кыдырша, Савай, Мады, Чагыр, Дормастер, Агартуу, Маданият, Калинин.